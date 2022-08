"No dejaré que me afecten", Karely Ruiz pone un alto a sus haters, tras críticas por subir de peso

La joven celebridad de redes sociales, Karely Ruiz, desde hace unos días, ha estado recibiendo muchas críticas por haber subido un poco de peso. De acuerdo con la también modelo de OnlyFans, de 21 años de edad, últimamente ha estado comiendo en exceso, sin embargo, no es algo que le preocupe demasiado, "pero vale la pena, la comida es vida", expresó en una de las stories de su cuenta en Instagram, red social donde tiene una comunidad de más de seis millones de seguidores.

Ante los comentarios negativos que ha recibido, sobre todo de otras mujeres, por tener unos kilitos de más, Karely Ruiz respondió a sus haters mediante un mensaje que compartió en las stories de su perfil en Instagram.

Gracias por todo el apoyo mi gente, los amo demasiado, son parte de mí, gracias por siempre preocuparse por mí, lo valoro mucho y soy muy agradecida por qué en verdad, siento bien lindo cuando lo hacen, gracias.

Asimismo, Karely Ruiz, originaria de Monterrey, estado de Nuevo León, México, dejó muy en claro que no permitirá que esas críticas sin sentido opaquen su brillo, "no dejaré que los comentarios sobre mi cuerpo me afecten".

Karely Ruiz agradeció a ls fans por sus muestras de apoyo.

Y con o sin unos kilitos de más, Karely Ruiz luce hermosa, divina y sensual, tal y como lo demostró con una serie de fotografías que publicó, dejando maravillados a sus seguidores con ese cuerpazo esculpido los Dioses del Olimpo.

Las críticas no afectan a Karely Ruiz.

Por otra parte, Karely Ruiz es famosa por el contenido erótico que comparte en sus redes sociales. De acuerdo con la exhuberante modelo, sus mayores ganancias las obtiene por las fotografías y videos que publica en OnlyFans, un servicio de suscripción donde la censura no tiene límites.

"OnlyFans, más que nada, es para subir contenido explícito, pero tú puedes subir el contenido que prefieras", manifestó la influencer, en una entrevista con la periodista Adela Micha, para su programa de YouTube "La Saga".

Te recomendamos leer:

Karely Ruiz cobra 16 dólares (más de 300 pesos mexicanos) la suscripción mensual, "hay otras chicas que cobran 32 o hasta 35 dólares, empecé a cobrar 30 dólares, pero al ver que mucha gente le pensaba al pagar más dinero, decidí bajar el precio para tener más suscriptores". Actualmente, tiene más de 4 mil suscriptores.