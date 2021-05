"No dije nada que no fuera cierto"; Markitos Toys responde a Arturo Islas

Culiacán, Sinaloa.- Luego de que el activista de animales, Arturo Islas tachara al youtuber, Markitos Toys de "ignorante" por opinar sobre las condiciones en las que se encuentra el zoológico de Culiacán e invitar a sus seguidores a no donar dinero para el elefante Big Boy. El sinaloense respondió y aseguró que no dijo "nada que no fuera cierto".

El joven youtuber mencionó que respondió de manera exprés el video publicado por Arturo Islas en redes sociales, luego de que diferentes personas lo etiquetaran, por lo que solo aclaró algunos puntos y dejó en duda si se pronunciaría de manera más detallada pues aclaró que "no es un hombre de polémicas".

"Esoy pensando si contesto el video que hicieron hacia mí, donde me llaman pelele, ignorante, payaso, por una persona que yo no agredí, que no le falte al respeto", mencionó Markitos en redes sociales pues aseguró que no dijo nada que no fuera cierto y no sabe, por qué Islas se pusó al "tú por tú", y aclaró que sí dijo que "no le donen dinero a ese elefante, porque quien lo compró debe tener para mantenerlo", más nunca mencionó que no le donaran comida y mucho menos ha hablado mal del elefante.

Ya que refirió que lo que señaló fueron las condiciones en las que estaba el animal en relación al espació que era muy pequeño.

En cuanto al rechazo de colaborar en el proyecto de Big Boy, Markitos dijo que, si recibió la invitación, pero tras ver como estaba el movimiento, decidió no colaborar ya que no congenió con el trabajo realizado por Arturo Islas, pues le pareció que era "actuado".

Para finalizar en los puntos a tratar el líder de los Toys señaló que el proyecto del santuario tiene la intención de ser un negoció y afirmó que "no cree que todo lo está haciendo vaya a ser gratis", pues al final se le va a cobrar a las personas para que puedan entrar al santuario, aunque dijo no estar en contra de esa idea, lo que le molesta es que “haga verlo de otra manera”.