"No dormía, era una ansiedad", Omar Chaparro revela amenazas de muerte por imitar a Pedro Infante

El cantante y comediante Omar Chaparro es un gran admirador de Pedro Infante, una de las grandes estrellas de la llamada época de oro del cine mexicano, así como uno de los íconos de la música ranchera. Es por eso que no pudo rehusarse a protagonizar "Como caído del cielo", una película original de Netflix, donde interpretaba a un imitador de "El ídolo de México". El también conductor de televisión se imaginó que recibiría muchas críticas, pero no amenazas de muerte.

En una entrevista que tuvo con Yordi Rosado para su canal de YouTube, reveló haber vivido momentos complicados tras protagonizar "Como caído del cielo", ante las amenazas de muerte que recibió al imitar a Pedro Infante.

Cuando llegó ese proyecto, lo estuve deseando, estaba tan obsesionado por hacerlo bien. Semanas antes de filmar, Netflix dio la nota y entonces para mí fue impresionante ver los mensajes tan ofensivos que recibí.

Omar Chaparro, recordado por conducir el programa "Black & White" en Telehit, compartió haber recibido mensajes donde muchas personas deseaban que tuviera un accidente aéreo y perdiera la vida, tal y como sucedió con el cantante y actor sinaloense Pedro Infante.

"Mensajes como 'ojalá lo más real de esa película sea el accidente aéreo y te mueras', entonces imagínate, yo estaba leyendo el guion y por más que no quisiera veía las redes. Luego me habla mi manager, me hablaron a la oficina 'que ni te atrevieras porque algo iba a suceder', amenazando, no dormía, era una ansiedad".

¿De qué trata la película "Como caído del cielo", protagonizada por Omar Chaparro? De acuerdo con la sinopsis de Netflix, el alma de Pedro Infante vuelve a la Tierra, solo que ahora ocupa el cuerpo de su imitador, Pedro Guadalupe (Omar Chaparro). El ídolo tendrá que soportar las duras tentaciones de la vida para estar al lado de su adorada Raquel (Ana Claudia Talancón). "La leyenda mexicana Pedro Infante recibe otra oportunidad para redimirse por ser tan mujeriego y poder entrar al cielo".

