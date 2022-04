"No encontramos el avión de tu hermana", Lupillo Rivera habla como nunca, sobre la muerte de Jenni

El cantante estadounidense de origen mexicano Guadalupe Martín Rivera Saavedra, mejor conocido como Lupillo Rivera, "El toro del corrido", recordó en una entrevista con Yordi Rosado, el momento más doloroso de toda su vida, la muerte de su hermana Jenni Rivera. Él fue el encargado de dar a su familia, primero, la noticia de la desaparición del avión en el que viajaba "La Diva de la Banda" junto a su equipo de trabajo y posteriormente, confirmarle a su padre el fallecimiento de su "carnala".

Recordemos que Jenni Rivera viajaba de Monterrey, estado de Nuevo León, México, con destino a la Ciudad de México. Unos minutos después de haber despegado el Learjet 25 en el que iban, los radares perdieron contacto; el avión se desplomó en la Sierra Madre Oriental, en el municipio de Iturbide, Nuevo León.

Aquella madrugada del domingo 9 de diciembre de 2012, Lupillo Rivera estaba de gira en Carolina del Norte, Estados Unidos. Recibió una llamada de una persona, llamaba Gabriel Roa, "y me dice: 'compa Lupe, tenemos un problema grave'". Al preguntarle qué ocurría, le respondió: "no encontramos el avión de tu hermana".

Momentos después, autoridades del Gobierno de México se pusieron en contacto con Lupillo Rivera, pidiéndole que le informara de esta situación a una persona que conociera bien a su hermana.

Le marqué a mi papá y le dije: 'hay un problema, necesita regresarse a la casa, no encuentran el avión de Jenni'.

Asimismo, Gabriel Roa le pidió al intérprete del Regional Mexicano, no decirle nada a su familia hasta que estuviera confirmado. "A mí no me tocó de otra más que ser frío, yo no podía llorar, no podía desahogarme, me tocó ser frío".

Lupe llamó por teléfono a su hermano mayor, el pastor Pedro Rivera, diciéndole que se fuera a casa de su mamá, Doña Rosa Saavedra, para que le desconectara la televisión y el internet. De igual forma, le habló a su otro hermano, Juan, para que reuniera a toda la familia en casa de su madre.

Cuando todo estaban reunidos, se enteraron, por un descuido, de la desaparición del avión donde viajaba Jenni a través de las noticias. "Mi mamá, en un descuido de mi carnal Pedro, entró una llamada a la casa y ella contestó: 'Doña Rosa, no encuentran el avión de Jenni', y se desmayó".

A las seis de la mañana de aquel domingo, Lupillo Rivera recibió la confirmación de que su hermana, no había sobrevivido del accidente aéreo. Ante esto, el cantante salió de la habitación del hotel donde estaba y corrió por la carretera; varios de los integrantes de su banda fueron tras él.

"Me dicen: 'espérate', y yo gritando, todos cuidándome, recuerdo que cuando iba corriendo uno de ellos me tumbó".

Lo más fuerte para Lupillo, fue confirmarle a su papá, el productor musical Pedro Rivera, la muerte de su hija. A petición del gobierno mexicano, el cantante viajó a Monterrey, Nuevo León, para reconocer los restos de su hermana. "Ver si los restos son de ella o no, y sí era ella, que pinche suerte la mía de tener que llegar con esa noticia".

Esto significó un fuerte golpe para "El toro del corrido" y para tratar de aliviar un poco el dolor, se encerró en su casa, consumiendo alcohol en exceso.

Leer más: Chiquis Rivera, empoderada con "El Honor", sencillo de su nuevo álbum producido por Luciano Luna

"Fue muy difícil, fue lo más difícil que he vivido en mi vida y lo más triste de mi vida, ver esa mirada de mi papá con la ilusión que entrara con mi hermana y tener que decirle: 'sí, se murió mi hermana'. Son cosas que está muy cabrón y uno va queriendo sanar, queriendo crecer, pero ese dolor nunca se olvida, he aprendido a vivir con eso, pero el dolor está presente".