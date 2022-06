"No entré porque soy ciego", Jesús Monroy denuncia discriminación durante el casting de La Academia

Este fin de semana dará inicio la nueva generación de La Academia, en el marco de la celebración por el 20 aniversario de este reality musical de TV Azteca. El cantante y actor Yahir Othon Parra, quien formó parte de la primera generación, será el conductor, mientras que el panel de jueces estará conformado por Lolita Cortés, Ana Bárbara, Arturo López Gavito y Horacio Villalobos.

Hace unos meses se llevó a cabo el casting a nivel nacional, al que asistieron miles de aspirantes para formar parte de la decimotercera generación de La Academia.

A unos días de que comience esta competencia, a través de su cuenta en TikTok, un joven cantante llamado Jesús Monroy, aseguró haber sido discriminado durante el casting de La Academia y que no quedó dentro del programa, por ser ciego. "Pasé todos los filtros para llegar al casting nacional y no pasé".

De acuerdo con el relato de Jesús Monroy, un maestro que le hizo el casting, le dijo que el único impedimento para entrar a La Academia, era su ceguera.

No pasé, no porque cantara horrible, simplemente fue porque soy ciego.

Contó que dicho maestro fue buena onda con él, pero muy tajante a la vez, "me dijo: 'pues es que no sabemos porqué la casa es un lugar muy grande, no sabemos si te puedas adaptar, pero vamos a ver qué pasa'".

Asimismo, Jesús Monroy hizo referencia a unas recientes declaraciones de Lolita Cortés, la llamada "juez de hierro", con respecto a que el casting no se llevó a cabo de manera rigurosa, pues en esta nueva generación, hay participantes como Rubí, la famosa quinceañera, cuya "fama" proviene de un video viral.

En la opinión del cantante, dejaron ir mucho talento en las audiciones, "no porque yo me considere muy talentoso, si quería entrar a La Academia era precisamente para aprender más".

Te recomendamos leer:

Por otra parte, cabe mencionar que los sábados se realizarán conciertos especiales, en los cuales participaran ex alumnos de diversas generaciones, mientras que los domingos, se transmitirán los conciertos de la nueva generación. Ambos shows podrás verlos por Azteca Uno.