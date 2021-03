¡No es broma! Piden eliminar a La bruja del 71, por acosar a Don Ramón en "El chavo del 8"

En Twitter ha surgido una campaña en la que muchos usuarios están pidiendo que el personaje de "La bruja del 71" sea eliminado de la aclamada serie de televisión "El chavo del 8", creada por el fallecido comediante Roberto Gómez Bolaños, Varias personas alegan que el personaje interpretado por la fallecida actriz Angelines Fernández, se la pasaban acosando a "Don Ramón", personaje del también fallecido actor Ramón Valdés.

Esta controversia surge luego de que se pidiera la cancelación o eliminación de Pepe Le Pew, conocido personaje de las series de dibujos animados de la Warner Bros, Looney Tunes y Merrie Melodies, por "normalizar la cultura de la violación". Ante esto muchos usuarios de Twitter piden lo mismo para el personaje de "Doña Cleotilde, la bruja del 71".

Todo mundo habla de como Pepe Le Pew acosaba a la gata, pero no los veo quejándose de como 'La bruja del 71' acosaba a 'Don Ramón'.

Otros de los comentarios al respecto son: "me acabo de enterar lo de Pepe Le pew, si cancelan a ese personaje tienen que cancelar a varios. A el chavo, por La bruja del 71, a Pucca, a Tootie de los Padrinos mágicos", "dicen que Pepe Le Pew es un acosador, pero no dicen nada de La bruja del 71 o Pucca. Dicen que Speedy Gonzales estereotipa a los latinos, pero les encanta Sofía Vergara en 'Modern Family'. ¿Así o más hipocresía?".

En la serie "El chavo del 8" el personaje de Angelines Fernández fue la eterna enamorada de "Monchito", a quien trató una y otra y otra vez de conquistar con pasteles, diversas comidas y detalles. Cuando veía la oportunidad no lo dudada y terminaba abrazada de su amado "roro".

Hasta el momento Roberto Gómez Fernández, quien heredó los derechos de "El chavo del 8" al morir su padre Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como "Chespirito", no ha comentado nada sobre la exigencia de eliminar el personaje de "La bruja del 71".

Hace unos días Charles M. Blow, columnista del The New York Times, criticó duramente a Pepe Le Pew y Speedy Gonzales. Afirmó que estos personajes creados por Warner deben ser cancelados. "Algunas de las primeras caricaturas que puedo recordar incluyen a Pepe Le Pew, quien normalizó la cultura de la violación. Agarra, besa a una chica repetidamente, sin consentimiento y en contra de su voluntad. Ella lucha con todas sus fuerzas para alejarse de él, pero él no la libera; cierra una puerta para evitar que ella se escape". Sobre Speedy Gonzales escribió, "cuyos amigos ayudaron a popularizar el estereotipo corrosivo de los mexicanos borrachos y letárgicos".

Ante la controversia, de acuerdo con el portal Deadline, la Warner Bros. dejará por fuera a Pepe Le Pew de "Space Jam: a new legacy", la secuela de la cinta de 1996 que será estrenada el 16 de julio. El medio también informó que no hay planes para que este personaje no aparezca en Looney Toons, Bugs Bunny Builders, Tiny Toons Looniversary o proyectos futuros, según sus fuentes.