¡No es broma! Victoria Ruffo defendió a Eugenio Derbez de su hijo José Eduardo: "pídele disculpas"

Aunque son el agua y el aceite y aunque no puedan verse ni en la sopa, la actriz mexicana Victoria Ruffo regaña a su hijo José Eduardo Derbez cuando "se pasa de la raya" con su papá, el productor de televisión y comediante Eugenio Derbez.

José Eduardo Derbez contó en una entrevista que tuvo con la periodista de espectáculos Mara Patricia Castañeda, que durante las grabaciones de la primera temporada del reality show "De viaje con los Derbez", tuvo una fuerte discusión con su padre y que al final, su mamá Victoria Ruffo le llamó la atención y le pidió que se disculpara.

¿Qué fue lo que pasó? Durante el viaje a Marruecos la producción de este show organizó una actividad para que Eugenio Derbez conviviera solamente con sus hijos Vadhir y José Eduardo, sin embargo, pidió que se invitará también a su entonces yerno Mauricio Ochmann (ex esposo de su hija Aislinn).

Esto no le pareció a José Eduardo Derbez, diciéndole a su padre que la actividad era solamente para un momento de convivencia entre padre e hijos. "Me dice mi papá: 'invita a Mauricio a la actividad de mañana porque va a ser el único hombre que se va a quedar sin hacer nada y el chiste es que vaya, inclúyelo y le dije: 'no tengo problema, sólo que nos dijeron que era una actividad papá e hijos'".

Obedeciendo a su papá invitó a su ex cuñado. "Llegué a la habitación y le dije a Mauricio de esta actividad, 'queremos saber si quieres venir', dijo: 'no, mejor me quedo, no quiero ir'. Mi comentario fue algo así como: 'ni estabas invitado, solo era para mi papá y para mí', y ahí quedó".

Este comentario de José Eduardo Derbez no fue del agrado de Mauricio Ochmann y se lo hizo saber a su entonces esposa Aislinn Derbez.

Eugenio Derbez y sus hijos varones fueron a un restaurante y durante la cena, Aislinn le mandó un mensaje a su papá para reclamarle por el comentario de su hermano. "En la cena le llegó un mensaje a mi papá en el que le reclamaban por mi comentario y mi papá me dijo: 'estás mal, cómo se te ocurre', yo estaba sensible y me solté y le dije a mi papá cosas fuertes".

Ante el momento de tensión José Eduardo salió del restaurante para fumar y tratar de calmarse. Se comunicó con su mamá Victoria Ruffo para contarle lo que había sucedido, pero para su sorpresa, defendió a Eugenio Derbez. "Me dice: 'pues me vale, es tu papá, te regresas y le pides disculpas, no tenías que haberle hablado así'"...y así lo hizo.