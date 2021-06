¡No es broma! Votaron por Lalo Mora para Gobernador de Nuevo León; el "Rey de mil coronas" lo presume

Tal vez si el cantante de música norteña Lalo Mora contendiera por algún puesto político ganaría, pues como dice en una de sus icónicas canciones "porque yo no se perder, has de saber, que siempre he sido el rey, el rey de mil coronas".

En redes sociales se viralizo una fotografía donde una persona mostró haber votado por Don Lalo Mora para la gubernatura del estado de Nuevo León. Ante esto el llamado "Rey de mil coronas" lo presumió en su cuenta de Instagram y Facebook.

"Muchachoooooos", expresó Lalo Mora, fundador del grupo norteño Los Invasores de Nuevo León.

"Por usted no hay que votar, porque ya es el 'Rey de mil coronas'", comentó una de sus fans en Instagram. Asimismo varias usuarios de redes sociales criticaron a esta persona por desperdiciado su voto por alguien que no era candidato. "Echaste a perder el voto, México lo necesita, el que calla otorga".

En las stories de su cuenta en Instagram, Lalo Mora compartió las fotos de otras personas que también votaron por él para la gubernatura de Nuevo León.

Previo a esto el cantante originario de La Arena, municipio de Los Ramones, estado de Nuevo León, hizo una invitación a sus seguidores para que acudiera a votar.

"Muchachos, soy Lalo Mora y quiero invitarlos a que voten, a mis niñas bonitas, a mis borrachos, mis colegas, a mis compadres, mis amigos del alma, mis paisanos y todo México, a votar señores, cada quien vote por el que más quieran, en el que más crean, pero voten, siempre por el más chingón".