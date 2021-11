"No es el mundo que yo le enseñé", Yahir devastado por recaída de su hijo Tristan en las drogas

El cantante y compositor mexicano Yahir Othon Parra, quien fuera participante de la primera generación de La Academia, en una entrevista para el programa "Ventaneando" de TV Azteca, externó que vive un verdadero martirio ante la recaída que tuvo su hijo Tristan en sus adicciones al alcohol y las drogas.

El también actor de telenovelas y teatro musical, dejó muy en claro no poder apoyar a su primogénito con sus adicciones y además, no está de acuerdo con que su hijo Tristan se dedique a grabar videos eróticos y publicarlos en su cuenta de OnlyFans.

Me siento viviendo en una pesadilla, estoy triste con un hijo con una adicción.

Yahir manifestó que tras una larga lucha, Tristan una vez más tiene problemas con las drogas y no quiere saber nada de nadie; el joven de 23 años de edad le pidió a su padre que lo ame y apoyo sin condiciones, "quiere que lo aceptemos así con todo y su adicción, pero la verdad es que yo no puedo tener un hijo así conmigo".

Hace unas semanas Tristan Othon Fierro comentó en una entrevista para una revista de espectáculo, que desde temprana edad ha consumido marihuana, LSD, cristal y rivotril. Además, confesó ser bisexual y que tiene una relación con el cantante Axel Martínez, mejor conocido como Axxl Mart, con quien grabó un video erótico, el cual publicó en OnlyFans.

En la entrevista para "Ventaneando", Yahir mencionó que la última vez que habló con Tristan, "me dijo que aceptara todo esto". Sin embargo, el cantante originario de Hermosillo, Sonora, hizo especial énfasis en no poder hacerlo "por tantas cosas y por mis valores, esto no es el mundo que yo le enseñé".

Contó haberle enseñado a su hijo el amor de la familia y estar juntos, ya que viene de una familia donde todos son muy unidos, "él no quiere ser parte de ese mundo, así es".

Leer más: Madonna explota contra Instagram por censurarle fotos enseñando de más

Trista cuenta con el apoyo de su padre, pero no con sus adicciones y sus deseos de ser actor de películas para adultos. Yahir resaltó que su hijo quien debe darse cuenta de que las cosas están mal: "yo aquí estoy, he estado siempre, es mi tesoro, mi primer hijo y mi prioridad, ahí estoy, tratando de tapar las cosas y tratando de ocultar estas cosas".