"¡No es justo!": Conductor de Venga la Alegría inicia HUELGA afuera de TV Azteca

México. Un conductor de Venga la Alegría fue "despedido" y exige que lo regresen al programa de Televisión Azteca, por eso comenzó una huelga afuera de las instalaciones de la televisora en CDMX.

"No se me hace justo", dice en Twitter el conductor, por eso dormirá afuera de las instalaciones de Tv Azteca hasta lograr que lo regresen al programa: "Ayúdenme a que los productores del programa vean este video", dice.

Joss comenzó una huelga en busca de que Venga ña Alegría le permita regresar a ¡Quiero Bailar!, pues se le hizo injusto la manera en que lo sacaron de la competencia para meter a su hermano.

El pasado viernes 24 de junio, la producción y el público decidieron que el eliminado fuera Joss, de Los Destrampados, pero minutos después se informó que su lugar sería ocupado ni más ni menos que por su hermano, Oskarín, y no le pareció.

Por eso este martes 28 de junio desde temprana hora, Joss comenzó una huelga en demanda de que le sea regresado su lugar dentro del matutino, argumentando que su "salida" se le hizo bastante injusta.

"Me voy a quedar a dormir aquí afuera de las instalaciones de TV Azteca. No se me hace justo que me hayan sacado de ¡Quiero Bailar! y que Oskarín este en mi lugar. Aquí me voy a quedar. No me voy a mover de aquí", dice el comediante.

Joss aparece con unos letreros y una cobija, y dice que estará afuera de TV Azteca los días que sean necesarios hasta lograr que lo regresen al reality show de baile.