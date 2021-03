"No es mi asunto", responde Geraldine Bazán sobre la próxima boda entre Gabriel Soto e Irina Baeva

México. La actriz Geraldine Bazán fue cuestionada en el aeropuerto de Ciudad de México acerca de la relación y próxima boda de su exesposo Gabriel Soto e Irina Baeva, y contestó: "¡No es mi asunto...!.

En distintos portales de noticias se informa que Geraldine Bazán contestó de esa manera la interrogante que un reportero le hizo, además se manifestó incómoda y un poco molesta en dicho momento.

Y fue en inglés inglés su respuesta al reportero del programa Suelta la sopa, de Estados Undis: “It's not my business” (No es mi asunto).

No conforme con eso, el mismo reportero preguntó a la guapa actriz si se había molestado con Irina Baeva por organizarle una pequeña fieta a sus hijas con motivo de sus cumpleaños.

A ver mi amor, no importa qué tan educado sea uno, que tan buena onda sea uno, ustedes siempre vienen con preguntas que ni al caso”, respondió la artista, quien recientemente ha participado en la serie de televisión Falsa Identidad, de Telemundo.

Irina Baeva y Gabriel Soto anunciaron públicamente su compromiso matrimonial en enero de 2021, pero hasta ahora no han dado a conocer la fecha en que se llevará a cabo, y fue en octubre de 2020 cuando él le habría entregado ya su anillo de compromiso a ella.

Geraldine y Gabriel fueron una de las parejas más bonitas y sólidas en el mundo del espectáculo mexicano, ambos padres de dos hijas, pero su relación se vino repentinamente abajo, y según información en distintos portales de noticias, sn embargo vendrían cargando problemas de pareja desde tiempo atrás a su separación y divorcio.

El fin de la relación se dio a conocer en setiembre de 2017, y en octubre de 2018 se concretó el divorcio tras mutuo acuerdo y diversas negociaciones. Tres semanas después Gabriel se dejó ver públicamente de la mano con la actriz rusa Irina Baeva y luego ambos reconocieron que eran pareja.

Ante esto, Irina se dejó ver como "la mala del cuento" entre la relación de Geraldine y Gabriel, y fue atacada junto con Gabriel en redes sociales, pero tanto Irina como Gabriel manifestaron que su relación la comenzaron formalmente cuando ya no tenían nada que ver el actor con Geraldine Bazán.

Geraldine Bazán, Gabriel Soto y sus hijas, en una foto de archivo. Foto de Instagram

