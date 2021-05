"No es tan importante": Issabela Camil sobre demandar a Luis Miguel por uso de su imagen en serie

Issabela Camil, quien en la serie de Luis Miguel es presentada como uno de los grandes amores de su vida, reveló que nunca autorizó que su imagen e historia fueran usadas para el proyecto de Netflix.

Desde que apareció el personaje de Erika, inspirado en Issabela Camil e interpretado por Camila Sodi, mucho se ha interrogado a la actriz sobre su romance con Luis Miguel, que en la serie se maneja una parte importante en la vida de El Sol.

La actriz, no muy contenta de ver ese pasado sacado a la luz, reveló que no dio autorización para que su imagen sea tomada para la realización de la serie.

Sin embargo, comentó en un encuentro con la prensa, que no tiene pensado demandar a la producción ni al mismo Luis Miguel para haber sido mencionada, pues deja en claro que no tiene nada que ocultar.

“Yo no autorice nada”, dijo. “No es tan importante, cada quien tiene su tema. Yo no tengo nada que esconder, son dos personas, cada quien tiene la manera de contar su historia. No es nada más mía, no me pertenece, no tengo los derechos firmados de qué. ¡Es ridículo! Si fuera algo que me da vergüenza, pero no”.