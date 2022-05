"No está mal ser diferente", gran discurso de BTS en la Casa Blanca, antes de reunirse con Joe Biden

Tras este discurso en la sala de prensa, la reunión de Joe Biden y BTS se realizó a puerta cerrada en la Oficina Oval . Hasta el momento, no han sido compartidas imágenes de este encuentro. A través de redes sociales, el ARMY ha expresado su inmensa felicidad por este logro de la banda, mencionando estar siguiendo a los artistas correctos.

Cabe mencionar que los periodistas intentaron hacerles unas preguntas a los Idols, sin embargo, la secretaria de prensa, Karine Jean-Pierre, mencionó que ya debían retirarse y no había tiempo para responder ninguna pregunta.

Suga dijo que ser diferente no estaba mal , "opino que la igualdad comienza cuando nos abrimos y aceptamos todas nuestras diferencias". Kim Taehyung, mejor conocido como V , agregó que cada persona tiene su propia historia , "esperamos que hoy sea un paso más hacia el respeto y la comprensión de todos, y cada uno, como una persona valiosa".

Los siete integrantes de la agrupación musical surcoreana BTS , quienes meses atrás fueron nombrados Enviados Especiales de Corea del Sur para la Diplomacia Pública , por Moon Jae In, ex Presidente de la República de Corea, se reunieron este martes con el demócrata Joe Biden , Presiente de Estados Unidos , donde hablaron sobre los crímenes de odio hacia las personas de origen asiático , así como de la inclusión y diversidad.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.