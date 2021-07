"No estaba acostumbrada a la xenofobia": Alicia Machado denuncia discriminación en Colombia

A través de su cuenta de Instagram, la ex Miss Universo venezolana Alicia Machado denunció haber sufrido discriminación durante su estadía en Colombia.

Luego de haber participado en Mastefchef Celebrity en Colombia, la polémica ex reina de belleza aseguró haber vivido malas experiencias en el país vecino a Venezuela, pero reitera seguir sintiendo amor a dicho país.

Leer más: Muere el actor Roger Cudney, quien participó en la serie "Vecinos"; había sufrido aparatoso accidente

Al borde de las lágrimas, Alicia Machado contó para sus seguidores en la red social algunas experiencias puntuales que la hicieron sentir discriminada fuera de su país.

“Mi cariño siempre ha sido el mismo por Colombia... Mis malas experiencias fueron muy puntuales”, dijo. “Algunas de las cosas que se hicieron en mi contra, yo no me di cuenta”.

La ganadora de Miss Universo de 1995 calificó como xenofobia algunas situaciones en las que se vio envuelta en Colombia, sin entrar en detalles de qué fue lo que le sucedió en el país.

Alicia Machado comentó que estos episodios de discriminación lo sufren millones de venezolanos que migran fuera de su país por la situación actual, por lo que ahora se siente más solidaria con sus paisanos.

“A lo que no estaba acostumbrada yo era a la xenofobia… pero viéndole el lado positivo, qué bien que viví tantos episodios de xenofobia, de envidia y de resentimiento en mi contra, porque eso me ha dado la oportunidad de darme cuenta de un problemita que estamos padeciendo los venezolanos en muchos países, no solamente en Colombia, y pude vivir en carne propia lo que se que millones de venezolanos sufren a diario”, agregó.