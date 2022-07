¡No estaba embarazada, era la menopausia! Galilea Montijo habla sobre lo mal que la pasó en esta etapa

"Voy con la ginecóloga y me dice: 'seguro estás loca, estás más joven que yo, por supuesto que no (estaba en la menopausia)'. Vamos a hacer el perfil hormonal y efectivamente, estaba en climaterio, ya llevo dos años sin nada".

Posteriormente, la ex pareja sentimental del futbolista Cuauhtémoc Blanco, actualmente Gobernador del estado de Morelos, México, se comunicó con una ginecóloga para saber qué estaba pasando.

Debido a los cambios hormonales que estaba teniendo, la esposa del político mexicano Fernando Reina Iglesias, confundió la menopausia con un embarazo . Al pasar unos meses sin menstruar, se alarmó . "Me doy cuenta, pasa noviembre, diciembre, enero y dije: 'o estoy embarazada o qué está pasando'".

"De aquí quién está en menopausia, perdón que pregunte, o ya pasó la menopausia, yo ya acabé", expresó la también conductora del programa "Hoy" . Cuando le preguntaron cómo le había ido, respondió: "muy mal, muy mal, lo que dices tú de esta parte de la hormona, ya sabes tú que si el bochorno, era una cosa de: '¿por qué me da esto?, sí, seguramente me va a abajar'".

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

