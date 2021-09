"No estoy capacitada para despedirme de Tokio", expresó Úrsula Corberó, actriz de La Casa de Papel

La actriz española Úrsula Corberó es una de las protagonistas de "La Casa de Papel", una de las series más aclamadas de Netflix; recientemente se estrenó en la plataforma de streaming la primera parte de la quinta y última temporada. En esta espectacular producción del "Gigante del streaming", la actriz originaria de 32 años de edad y originaria de San Pedro de Vilamajor, interpreta a Silene Oliveira, mejor conocida como "Tokio".

En una entrevista para EFE, manifestó que no ha querido despedirse de este personaje, el cual la lanzó al estrellato internacional. "Un día dije: 'no estoy capacitada para despedirme de Tokio'".

Úrsula Corberó mencionó que no hace falta que se despida de su personaje de "La Casa de Papel", porque "si Tokio soy yo, ¿por qué no se queda dentro? Y vivimos juntas hasta que esté preparada para soltarla, de momento está aquí, todavía (dice tocándose al corazón) y por eso no te puedo decir si la echo de menos".

La primera parte de la temporada 5 de "La Casa de Papel" se estrenó el viernes 3 de septiembre y la segunda parte, estará disponible el 3 de diciembre de este 2021. De acuerdo con la sinopsis, la banda lleva encerrada más de 100 horas en el Banco de España, han conseguido rescatar a Lisboa (Itziar Ituño), pero viven uno de sus peores momentos tras haber perdido a uno de los suyos.

El Profesor (el actor Álvaro Morte) ha sido capturado por la ex Inspectora Sierra (Najwa Nimri) y por primera vez, no cuenta con un plan para escapar. Cuando parece que nada puede ir a peor, llegará un nuevo enemigo mucho más poderoso que cualquiera de los anteriores: el ejército. "Se acerca el final del mayor atraco de la historia y lo que empezó siendo un robo ahora se transformará en una guerra", señala Netflix.

Úrsula Corberó manifestó en la entrevista antes mencionada, que gracias a "La Casa de Papel", su vida ha cambiado en muchos sentidos. "Lo bueno es que mi entorno sigue siendo el mismo e intento siempre mantenerme al margen, nuestro trabajo es muy intenso y cuando estamos rodando son muchas horas y cuando estamos haciendo promociones es mucha dedicación y tiempo, Yo creo que a mí me hace muy bien, para volver a la tierra, estar con mi familia, con mi chico, con mis amigos de siempre".

Luego de que Netflix comprara los derechos de "La Casa de Papel" y la serie obtuviera éxito internacional, Úrsula Corberó tuvo la oportunidad de viajar a 14 países en un año, antes de la pandemia: "y ahí dije, eso sí es que te cambie la vida".

Con respecto a un spinn-off de "La Casa de Papel" centrándose en su personaje de "Tokio", la actriz dijo: "quién sabe, quién sabe…eso sería guay también".

