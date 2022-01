"No estuve enamorada, lo quise mucho", Niurka Marcos recuerda escandalosa separación de Juan Osorio

La vedette cubana Niurka Marcos de 54 años de edad es conocida como "la mujer escándalo"...y no es para menos. Hace ya varios años protagonizó tremenda polémica tras la separación de su esposo, el reconocido productor de televisión Juan Osorio, con quien tuvo a su hijo Emilio. Mucho se dijo que la actriz le había sido infiel con el cantante Bobby Larios.

Niurka estuvo en el programa "SNSerio" de Multimedios, donde habló de la caótica separación del padre de uno de sus hijos. Manifestó que cuando luchaba para equilibrar su vida, Juan Osorio le enseñó lo malo y después le dio un gran aprendizaje, "eso se lo tengo que agradecer".

Cuando yo llegue a la vida de Juan él fue mi mentor, después se convirtió en mi peor enemigo.

Asimismo, la ex "Aventurera" comentó que el productor de telenovelas como "Mi corazón es tuyo", "Mi marido tiene familia", "Porque el amor manda" y otras más, hizo que conociera las dos caras de la vida "que es el coraje, el odio, la impotencia y la vulnerabilidad, la angustia, el miedo".

Aunque Juan Osorio y Niurka Marcos llevaron a cabo una pelea mediática tras su divorcio, con el paso del tiempo lograron tener una buena amistad, ya que tenían un hijo en común.

"Después de que surgió la fiera (ósea ella), me dijo un día cuando regrese de amistad con él y que le puse a mi hijo en sus manos, a Emilio, para que le llevara la carrera, me dijo: 'regresa a ser esa personita linda, tierna, dócil con la que yo viví' y le dije: 'no, el monstruo me da mucho de tragar'".

La artista nacida en La Habana, Cuba resaltó que al hablar de Juan Osorio, habla con respeto por haberle enseñado lo bueno y malo. Además, sorprendió al mencionar: "no estuve enamorada, lo quise mucho, lo adoré y lo cobijé", dejando muy en claro que no necesitas estarlo para "valorar a un ser humano, cobijarlo, admirarlo y respetarlo".

Durante la charla en el show antes mencionado, dijo que Juan Osorio no truncó su carrera artística tras su divorcio, pese a que tenía el poder de hacerlo.