"No fue honesta": Acusa Chiquis robo de 80 mil dólares a empresas de su madre durante liderazgo de su tía Rosie Rivera

Estados Unidos.- Hace apenas unos días las dos empresas de la cantante Jenni Rivera pasaron a ser de completo liderazgo a su hija Jacqie Rivera, quien comunicó que, a lo contrario de lo que se creía y se decía por medios de comunicación, las cuentas salieron claras mientras su tía Rosie Rivera estuvo a cargo.

Sin embargo, Chiquis, la hija mayor de la Diva de la Banda, decidió romper el silencio y demostró su molestia tras leer el comunicado de su hermana sobre las empresas de la cantante, pues aseguró que no está de acuerdo con lo que leyó.

Fue a través de un en vivo realizado en su cuenta de Instagram oficial en donde la cantante 36 años de edad reveló que alguien estuvo robando a la empresa Jenni Rivera Fashion durante la administración de su tía Rosie Rivera, acusando un robo de hasta 80 mil dólares, es decir, más de un millón y medio de pesos mexicanos.

"Me acabo de dar cuenta que hace un par de años alguien estaba robando de Jenni Rivera Fashion, alguien muy cercano a Rosie, y Rosie lo sabía. Se lo dijo a mi hermana Jacqie en ese entonces. Según se pagó el dinero Rosie. No sé cuánto tiempo, todavía tengo que ir a ver (...) cuánto fue, fueron como 80 mil dólares que se robaron, porque es eso, se lo robaron de Jenni Rivera Fashion", reveló Chiquis.

La también empresaria no acusa a su tía de haber robado, pero sí de ocultar información muy importante a todos los hijos de la Diva de la Banda, que de antes saber todo, seguramente no hubieran aceptado el acuerdo que tuvieron por el cual debieron pagarle varios miles de dólares por su retiro.

"Quizá Rosie no es una ratera, quizá Rosie no robó, pero no fue honesta, no le dijo a mis hermanos lo que había pasado y es algo que se le debe decir a ellos porque ellos son los de la herencia", explicó Chiquis durante el live que hizo en su perfil de Instagram.

Asimismo, la también cantante defendió a su hermano menor Johnny López de las críticas que recibió al buscar saber cómo iban las empresas de su madre. Cabe recordar que fue él quien en un principio buscó que se aclararan las cuentas y ganancias de las empresas que dejó su madre a cargo de su hermana menor Rosie.

Por otro lado, Chiquis aseguró que su tía Rosie pidió a todos los hijos de Jenni Rivera 165 mil dólares para dejar su puesto como la directora general de las empresas Jenni Rivera Fashion y Jenni Rivera Entreprises, además, firmar un acuerdo de confidencialidad.

