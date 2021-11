No fue por quien era la mejor, Paulina Rubio revela motivo de las peleas con Thalía en Timbiriche

Paulina Rubio y Thalía formaron parte de Timbiriche, una de las agrupaciones musicales más emblemáticas de México. En aquellos años cuando eran vocalistas de este grupo pop, ambas tuvieron varias rencillas, protagonizando la tan famosa pelea en pleno escenario que incluyo jalones de cabello. La llamada "Chica dorada" ha revelado el verdadero motivo de sus peleas con la esposa de Tommy Mottola.

Muchos se han preguntado el por qué de la supuesta enemistad entre Thalía y Paulina Rubio. La hija de la actriz Susana Dosamantes, habló al respecto en una entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube.

La cantante Paulina Rubio de 50 años de edad y originaria de la Ciudad de México, externó que sus diferencias con Thalía no fue por quien cantaba mejor o quien era la más popular de Timbiriche, sino por los novios.

"Nosotras traíamos cosas atoradas", expresó la ex esposa del empresario español Nicolás Vallejo, "pero no era de quién era la más importante".

Tenía mucho que ver con los novios, con besar a todos los del grupo y con tener el novio y besar al otro.

Asimismo Paulina Rubio sorprendió al confesar que la señora Yolanda Miranda Mange, no dejaba que su hija Thalía fuera su amiga, "porque decía que no podía tener amigas guapas que no la envidiaran".

¿Por qué se pelearon Thalía y Paulina Rubio?

Paulina Rubio fue de las integrantes fundadoras de Timbiriche junto a Sasha Sokol, Mariana Garza, Alix Bauer, Benny Ibarra y Diego Schoening. La agrupación tuvo su debut en abril de 1982. Seis años después entró a la banda Thalía, tras la salida de Sasha.

Rápidamente, la hermana de la actriz Laura Zapata tomó gran protagonismo en Timbiriche gracias a su manera de cantar, bailar y por su estilo de la moda. Aunque Paulina Rubio también era de las intérpretes más fuertes del grupo, al parecer se sintió un tanto opacada por Thalía y llegó a sentir celos; al principio fueron buenas amigas.

Se dice que tanto Paulina Rubio como Thalía, querían ser el centro de atención en Timbiriche; de acuerdo con varios medios de comunicación, ambas hablaban de la otra a sus espaldas. Poco a poco esas rencillas las llevaron a "explotar".

En un concierto de Timbiriche en Toluca, Estado de México, ante el público y sus compañeros de la banda, protagonizaron una pelea. En una parte del show Paulina Rubio desconectó el micrófono de Thalía. Ante esto, la hoy esposa de Tommy Mottola trató de quitarle el micrófono a la "Chica dorada".

En medio del bullicio y mientras sus compañeros cantaban, Thalía y Paulina Rubio comenzaron a forcejear por el micrófono. De acuerdo a la versión que se ha contado por años, Paulina la golpeó accidentalmente en su boca y esto llevó esa pelea a otro nivel, ambas cantantes terminaron jalándose el cabello.

El público al ver la pelea entre Paulina Rubio y Thalía, comenzaron a echarles porras, una parte del público gritaba un nombre y otra parte, el otro.

Esto significó un gran escándalo para Timbiriche; posteriormente en una entrevista con Verónica Castro, ambas cantantes desmintieron la pelea y manifestaron que se querían como hermanas. Años después cuando Thalía dejó el grupo, tuvo otra entrevista con Verónica, confesando que esa pelea si fue real y más seria de lo que parecía.

En la entrevista de Paulina Rubio con Yordi Rosado, manifestó que las rencillas con Thalía son cosas del pasado. Mencionó que hace dos años comenzaron a tener de nueva cuenta comunicación a través de mensajes de texto.

"Me imagino que ya están limadas las asperezas, tenemos muchas cosas en común y otras cero en común, porque ella es muy diferente a mí".