¡No fue por su ex Toni Costa! Adamari López revela el verdadero motivo de su perdida de peso

Hoy en día Adamari López luce aún más hermosa y espectacular; sus arduas rutinas de ejercicio y su dieta han tenido fascinantes resultados. Pero lo más importante, es que la conductora de televisión y actriz de telenovelas, aprendió amarse a sí misma para poder mostrar un verdadero cambio interno y externo.

En mayo pasado Adamari López dio a conocer que tras 10 años de relación amorosa, el bailarín español Toni Costa y ella se habían separado. Mucho se ha dicho que este fue el motivo del cambio en su apariencia física...¡pero no fue así!

Adamari López luce espectacular.

Varios meses atrás la ex esposa del cantante puertorriqueño Luis Fonsi, había informado a sus miles de seguidores que iniciaba una nueva etapa en su vida, un reto para bajar de peso no solo para lucir mejor físicamente, sino también para adquirir mejores hábitos y lo más importante, para poder darle una mejor calidad de vida a su adorada hija Alaïa.

Adamari López comenzó este cambió en el 2020.

En las stories de su cuenta en Instagram, Adamari López resposteó una publicación de Bennet Makeup & Hair, donde se muestra que comenzó a perder pesos desde el 2020 y no tras anunciar su separación de Toni Costa.

"Ahora de lo que no hablan es del tiempo que le ha tomado lograr sus metas, el trabajo que esto implica, la determinación, lágrimas, esfuerzo, obstáculos y mucho más; y esto se logra con determinación, tiempo y dedicación".

Por otra parte, en una entrevista para People en Español, la actriz puertorriqueña Adamari López, habló sobre los motivos de su separación de Toni Costa. Dejó muy en claro que había cosas que no podía permitir por ella, pero sobre todo por su hija: "él y yo sabemos qué pasó, él sabe la razón, no tomé la decisión a la ligera, no fue una rabieta, no es un capricho, no es un castigo".

Adamari López y Toni Costa estaban pasando por una situación "que había sucedido en más de una oportunidad y que yo no me la iba a permitir". Supuestamente el bailarín profesional le habría sido infiel.

Después de todas las cosas que yo viví, no me lo puedo permitir, lo que estaba sucediendo no era lo correcto.

