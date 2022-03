"No fue tan chistoso", cuando el sinaloense Pedro Infante robó las llantas del auto de Silvia Pinal

"Pedro era de otro mundo, me quiso mucho, fuimos muy amigos, entonces llegada: '¡Chivita!', empezaba a gritar desde la esquina. Mi abuelita: 'ya llegó Pedrito', se le caía el alma cuando veía a Pedrito".

Ante esto, el actor sinaloense estaba sobre su moto, listo para darle un "raite". Esto le dijo Pedro Infante a Silvia Pinal: "'órale Chivita, ándele vénganse, por acá me la llevo', él ya estaba puesto para llevarme".

Voy y el coche sin ruedas, el coche ahí con cuatro cajones, le dijo: '¿cómo me voy a llevar el coche con estos cuatro cajones?'

"No te creas que fue tan chistoso", expresó Doña Chivis al comenzar su relato. Cierto día, salió de su hogar y se dirigió en su auto a grabar un programa de televisión. Al terminar y salir del foro, preguntó a un trabajador del lugar donde estaba su vehículo. "Su coche lo pusimos allá, a la vuelta", le respondió esta persona. Pero vaya sorpresa se llevó la llamada "Última diva del cine mexicano" .

Una de estas la compartió en el show "+Noche" conducido por Israel Jaitovich y Ximena Córdoba. Silvia Pinal recordó aquella vez cuando Pedro Infante le "robó" las llantas de su auto , pues además de hacerle una broma a su entrañable amiga, quería llevarla en su motocicleta al no tener cómo regresarse a su casa.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

