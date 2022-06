"No fue tan grave": Roberto Blandón opina del supuesto abuso que sufrió su hija Regina Blandón

México. Roberto Blandón opina sobre el presunto abuso sexual que sufrió en su infancia su hija Regina Blandón: "No fue tan grave", esto en un encuentro que tuvo él con medios de comunicación en CDMX.

En varios portales de noticias se comparte que el actor mexicano Roberto Blandón fue cuestionado sobre las recientes declaraciones que su hija Regina hizo públicas respecto a que fue víctima de abuso por un familiar cercano.

Roberto Blandón, de 61 años de edad, mencionó no recordar algún incidente tan delicado en la vida de su descendiente y que supuestamente le pasó cuando ella tenía 6 años de edad.

Roberto Blandón. Foto de Agencia México

“No estoy enterado, pregúntenle a ella, voy a hablar, yo acabo de regresar de viaje y no he hablado todavía con ella, no sé ni de qué se trata”, mencionó Roberto Blandón a la prensa.

Cuando un reportero pone al tanto a Roberto sobre lo que declaró su hija Regina respecto al supuesto abuso del que fue víctima por parte de un familiar, él contesta: “Ah no, pero eso fue hace 30 mil años y nunca llegó a ser abuso realmente”.

Además Blandón niega que se haya enfrentado a golpes con el presunto abusador de su hija, como ella lo mencionó también, puesto que señaló que casi lo mataba a golpes: "No, no llegó a tanto”, declaró.

“No estaba enterado de lo que reveló ella, pero ahora que hable con ella le preguntó qué tanto fue lo que declaró para tener datos sobre lo que me están preguntando”, señaló el actor originario de CDMX y quien ha participado en decenas de telenovelas de Televisa, entre ellas Sin tu mirada y Mi adorable maldición.

Roberto estuvo casado desde 1990 con Regina Marrón, con quien tuvo tres hijos: Roberto Blandón Jr., Susana Blandón y Regina Blandón, conocida por su participación como "Bibi", la niña anormal de la serie mexicana La familia P. Luche.