"No fui el papá que creo que ahora soy", Eugenio Derbez no pudo evitar llorar por mensaje de Aislinn

El actor, comediante y productor de cine Eugenio Derbez, tiene cuatro hijos en cuatro diferentes relaciones amorosa. Su primogénita, Aislinn, nació fruto del romance con la actriz de doblaje Gabriela Michel; su hijo Vadhir lo tuvo con la diseñadora y cantante Silvana Prince; José Eduardo llegó a este mundo por el amor que tuvo con la protagonista de telenovelas Victoria Ruffo, y con la cantante Alessandra Rosaldo, procreó a su hija menor Aitana.

Durante una profunda entrevista con el periodista mexicano Jorge Ramos, como parte de su programa "Algo personal con Jorge Ramos", Eugenio Derbez confesó que el padre que es hoy, no lo fue con sus hijos Aislinn, Vadhir y José Eduardo.

Todo comenzó cuando el protagonista de la serie "La familia P. Luche", recibió un mensaje de su hija Aislinn Derbez, durante el programa antes mencionado.

"Gracias por siempre querer que nuestra familia esté unida, por hacer todo lo posible, todo lo que está en tus manos, para que siempre nos juntemos, nos veamos, convivamos y estemos juntos", expresó la ex esposa del actor Mauricio Ochmann.

Aislinn comentó que para su papá, cada vez es más importante estar muy unido con su familia, así como convivir cada vez que pueden. "También quiero agradecerte por todo lo que significas en mi vida, por ser ese mejor amigo que he tenido desde que era niña".

Estas palabras de la protagonista de la serie de Netflix, "La casa de las flores", hicieron llorar a Eugenio Derbez, reconociendo que pudo haber sido mejor padre con sus hijos mayores.

Con mis hijos, cuando nacieron estaba yo muy joven y siento que no les di, les quedé a deber, ahora que nació Aitana, me doy cuenta de cuántos errores cometí, con mis pobres hijos no fui el papá que creo que ahora soy.