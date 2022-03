"No fumen, es un seguro de muerte", Humberto Elizondo padece enfermedad incurable por su adicción

Humberto Elizondo, reconocido actor mexicano de cine y televisión, estuvo recientemente en el programa "El minuto que cambió mi destino" de Imagen Televisión, donde entre varias cosas, contó padecer una enfermedad incurable a consecuencia de su adicción al tabaco y ante esto, decidió terminar la relación amorosa en la que estaba.

"Estaba yo como escolapio, pero llegué a una conclusión: yo ahorita, no necesito novia, necesito cuidadora", le manifestó el histrión de 74 años de edad, al conductor de televisión Gustavo Adolfo Infante, agregando que tener novia "es una responsabilidad, implica atención y todo lo demás, si yo realmente con trabajo estoy trabajando, ya mi capacidad física no es la misma".

Ante esto, Humberto Elizondo confesó padecer EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), la cual obstruye la circulación de aire y dificultan la respiración. El enfisema y la bronquitis crónica son las afecciones más comunes que forman parte de este padecimiento; el daño a los pulmones ocasionado por la EPOC es irreversible.

Debido a su enfermedad, el actor debe llevar con él un concentrador de oxígeno. "Por favor, no fumen, es un seguro de muerte, no fumen". Asimismo, a manera de broma, expresó que dicha enfermedad, "tiene una ventaja que no se cura, pero sí empeora".

El hijo de los actores Humberto Elizondo Alardine y Fanny Kaufman, quien fuera conocida artísticamente como "Vitola", compartió que esta enfermedad la desarrolló a consecuencia de su adicción al tabaco y que durante 20 años de su vida, fumaba una cajetilla de cigarros al día.

"Nosotros creemos que es normal respirar, caminar, no es normal, tienen que estar bien una serie de músculos y sistemas para que puedas caminar y respirar. Hasta que empiezas a tener dificultades para respirar, te das cuenta lo hermoso que es poder hacerlo, uno cree que es natural, ¡no!". El histrión originario de la Ciudad de México, pidió a todas las personas cuidarse y no fumar.

Humberto Elizondo tiene amplia trayectoria artística que consta de más de 30 telenovelas y más de 150 películas. Su proyecto más reciente es la serie de Telemundo "Malverde: el santo patrón", donde interpreta al Padre Hilario.