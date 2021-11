"No ha fallecido, ella sigue aquí", ahijado de Carmen Salinas revela su actual estado de salud

En el parte médico que se dio esta mañana a los familiares de Carmen Salinas , se les informó: "no hay cambio, no hay avance o un retroceso". Los doctores que atienden a la actriz de cine, teatro y televisión, darán otro reporte a la medianoche o mañana sábado.

Jorge Nieto contó que su madrina sigue con el respirador artificial y ha tenido mínimos avances, pero que son favorables: "por ejemplo mover un labio, es algo mínimo, pero muy esperanzador". Carmen Salinas no fue inducida al coma, su cuerpo entró en ese estado de manera natural .

Ante los rumores de la muerte de Carmen Salinas , su ahijado Jorge Nieto manifestó en una entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula: "no ha fallecido, ella sigue aquí, está luchando con esa situación muy grave". Informó que no hay hasta el momento, una mejoría en su estado de salud.

La querida actriz mexicana Carmen Salinas sufrió un derrame cerebral la noche del pasado miércoles, por lo cual fue hospitalizada de emergencia en una clínica privada en la Colonia Roma de la Ciudad de México . Actualmente la ex Diputada Federal por el PRI está en coma y en el aérea de terapia intensiva .

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.