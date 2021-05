"No ha sido nada fácil": Yahir habla de lo difícil que ha sido sacar a su hijo de las adicciones

El amor y el estar presente es lo que Yahir recomienda para quienes sufren por alguien que ha caído en las adicciones, como sucedió con su hijo, Tristan.

El ex concursante de La Academia, Yahir, se abrió acerca de un tema un poco delicado, comentando las dificultades que atravesó al ayudar a su hijo mayor a salir del mundo de las drogas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: La escandalosa versión de la muerte de MC Kevin: saltó desde un balcón tras serle infiel a su esposa

Admitiendo que la lucha no ha sido nada sencilla, el cantante aconsejó a padres jóvenes estar muy unidos a sus hijos, pues de esa manera es que ha logrado hacerle frente al problema.

“Como lo saben, no es ningún secreto, mi hijo tuvo problemas de drogas y todo, y él quiere dejar un buen mensaje con eso”, dijo Yahir en una entrevista con Venga La Alegría, donde se sinceró acerca de este polémico tema del pasado.

Yahir había tenido a Tristan aproximadamente a la edad de 19 años. Ante ello, el ex académico y actual protagonista de la obra ‘Hoy no me puedo levantar’, dio un consejo a padres primerizos en edad joven, para poder evitar o enfrentarse a situaciones como las que vivió su hijo.

“No ha sido nada fácil, pero yo el consejo que le doy a todos los morros que son papás muy jóvenes, yo fui papá a los 18, 19 años, entonces es estar. Dios aprieta, pero no ahorca”, dijo. Muchas veces te da miedo, ‘es que no voy a poder, es que no esto’, y prefieren abandonar muchas veces a sus hijos. No, la vida no es así, porque tienes que estar todo el tiempo, demostrar tu amor, eso es lo que te saca delante de cualquier problema”.

Señaló que la unión entre él y su hijo es lo que los ha sacado adelante ante su problema con las drogas. En 2019, tras una recaída, Tristan había sido ingresado a una clínicia de rehabilitación, y hoy en día, con 22 años, se encuentra mucho más recuperado y ha recurrido mucho al ejercicio.

“Gracias a Dios mi hijo y yo siempre hemos sido muy unidos y nunca he tenido pena de decirle que lo amo, que lo adoro, y lo cargo y lo abrazo, y eso para mi es lo más importante. Mis hijos (son) lo más importante, dependen de mí, tengo que cuidarme yo para que ellos también estén bien”.

Leer más: Travis Barker, novio de Kourtney Kardashian, habría tenido una aventura con Kim Kardashian, aseguran

Sobre si él mismo ha probado alguna vez las drogas, Yahir mencionó que de joven llegó a hacerlo, pero que afortunadamente no llegó a caer en adicciones, pues le gusta mantenerse saludable.

“Fue algo muy casual. Yo de chamaco probé alguna cosa y todo, pero yo nunca he vivido enganchado a nada, ni al alcohol, ni a las drogas, ni a nada, me gusta vivir una vida sana desde muy chamaco (...) Mi papá nunca me dejó de la mano, siempre ha estado conmigo”.