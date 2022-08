"No ha superado que a mí ya no me gusta", Magaly Chávez asegura que Alfredo Adame la acosa por mensajes

En una entrevista para el programa "Venga la alegría", la empresaria e influencer Magaly Chávez, de 36 años de edad, aseguró que su ex pareja sentimental, Alfredo Adame, la ha estado acosando a través de mensajes de textos. Según manifestó esta bella mujer, esto se debe a que el polémico actor mexicano, aún no ha superado que ya no estén juntos.

Alfredo Adame y Magaly Chávez comenzaron su romance en febrero pasado, sin embargo, dos meses después, el también conductor de televisión, dio a conocer en el programa "Chismorreo" de Multimedios, que había terminado su relación con ella, por ser una mujer muy caprichosa.

"Ya no es mi novia por caprichuda, su mamá me lo dijo: 'ten cuidado porque es bien caprichuda', entonces ya me hizo enojar, terminamos, como se sabe bonita, como se sabe que está muy guapa, como se sabe que está 'cuerpazo' y todo el rollo, es muy caprichosa", comentó en aquella ocasión el ex conductor del programa "Hoy".

De acuerdo con la versión de Magaly Chávez, Alfredo Adame aún no la ha superado y prueba de esto, los supuestos mensajes que le sigue enviando. En la entrevista antes mencionada, la influencer manifestó que si el acoso continúa, no dudará en denunciarlo ante las autoridades correspondientes.

"Sí, claro, se le habla amablemente, se le pide esto, ¿al rato qué va a hacer?, ¿al rato qué va a llegar a hacer? Entonces, no es que tema por mi vida, no creo que se atreva el señor a hacerme algo, pero con tanta cosa llenas el vasito".

Aunque no especificó lo que el actor Alfredo Adame, supuestamente, le escribe a través de mensajes por WhatsApp, señaló que en varias ocasiones le ha pedido que deje de acosarla.

Me ha escrito por WhatsApp y le pongo: 'señor, por favor, deje de acosarme', y lo único que hizo fue reírse, entonces el que no ha superado todo eso ha sido él, el que no ha superado que a mí ya no me gusta, es él.

Hasta el momento, Alfredo Adame no ha comentado nada sobre estas declaraciones de su ex novia Magaly Chávez.