"No había de otra", antes del éxito y del Premio Grammy, a esto se dedicaba Eduin Caz de Grupo Firme

Una de las agrupaciones que la está "rompiendo" en grande en el Regional Mexicano es Grupo Firme, cuyo líder y vocalista es Eduin Caz. Ganadores de galardones como los Premios Juventud o Premio Lo Nuestro; hace unos meses obtuvieron el Latin Grammy en la categoría "Mejor álbum de música banda", por su producción "Nos divertimos logrando lo imposible". Sus conciertos se convierten en sold out en cuestión de minutos y en abril próximo, estarán presentándose en el aclamado Festival Coachella en Indio, California, Estados Unidos.

Antes del éxito, el cantante Eduin Caz de 27 años de edad y originario de Culiacán, Sinaloa, paso difíciles momentos ante la falta de trabajo, pues tenía una familia que mantener. Los inicios de Grupo Firme no fueron en "cuna de oro" como muchas personas podrían pensar.

"Duramos tiempo sin trabajar y mi familia tenía que comer", expresó el músico en una charla con Gustavo Adolfo Infante, para su programa "El minuto que cambió mi destino". Antes de tener éxito con Grupo Firme, Eduin Caz vendía ropa hace cinco años en un tianguis en Tijuana, estado de Baja California, México.

Al ver la complicada situación económica por la que pasaba Eduin, Isael Gutiérrez (representante de Grupo Firme), le dijo que un cuñado era dueño de unas bodegas y podía conseguirle ropa para que vendiera.

No había de otra, le dije: 'échala, échala para acá. El domingo madrugamos y llegamos al tianguis mi mamá, mi esposa y yo a vender ropa, y se vendió.

Comentó que en tres semanas logró vender toda la ropa que le había dado Isael; dichas prendas eran las que sobraron de la ropa que ya habían seleccionado los dueños de un almacén. "Las vendimos de volada, trataba de vender todo, aunque la malbarataba".

Isael Gutiérrez le dijo que podía venderla al precio que considerara y las ganancias eran para él, "quédatelo tú para que vivas estos días". Eduin Caz estuvo un mes vendiendo ropa en el tianguis; un día le manifestó a su representante: "viejo ya se me acabó la ropa, pero aquí tengo un ahorradito, no me mandes más ropa, no quiero vender ropa, yo quiero ser cantante, quiero ser artista".

Leer más: "Lo que coseche es gracias al muerto", santera asegura que Eduin Caz de Grupo Firme practica santería

Así como él, los demás integrantes de Grupo Firme, ante la falta de trabajo, buscaron otra manera de obtener ingresos económicos. Por ejemplo, Joaquín Ruiz, guitarrista de la banda, rentaba sonido y el baterista Fito Rubio tocaba en otra agrupación.