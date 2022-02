¡No habrá boda! Shailene Woodley y Aaron Rodgers terminan su compromiso

Otro de los medios que se refirió a la noticia fue la revista Life & Style, donde una fuente argumento que no lograron funcionar debido a los obstáculos de sus respectivas carreras y, como adultos, decidieron tomar la decisión de terminar, pero de una manera amigable. Hasta el momento ninguno de los involucrados se ha pronunciado al respecto.

"Shailene siempre ha apoyado a Aaron en su carrera, pero él puso al fútbol primero y ya casi no pasaban tiempo juntos. Ella siente que él descuidó la relación. Ninguno de los dos era feliz", declaró la fuente cercana a la expareja.

Shailene estuvo surfeando en las imponentes olas de Malibú, California, en Estados Unidos, cuando fue fotografiada por paparazis, momento en el que sus fanáticos se percataron de que no llevaba su brillante anillo, pero no fue todo lo que llamó la atención, también el color elegido para pintar sus uñas; ella usó un rosa claro para todas, excepto para su dedo anular, el cual estaba pintado de color negro.

