"No has compuesto ni una m...", Christian Nodal envía mensaje a Gussy Lau, ex de Ángela Aguilar

México. El cantautor sonorense Christian Nodal manda un mensaje al compositor Gussy Lau, exnovio de Ángela Aguilar: "No has compuesto ni una m...", le expresa, y todo porque no le ha dado su lugar como compositor.

En varios portales de noticias se comparte que Christian Nodal reacciona molesto ante Gussy Lau, exnovio de Ángela Aguilar, porque supuestamente no le ha querido dar crédito en varias canciones que ha registrado como suyas.

“Al Gussy le dije: ‘bro: yo te di muchas canciones que no has compuesto ni una mierda y necesito que me des parte, yo también estoy metiendo el corazón en esa canción y se pusieron mamones y todo", señala Nodal en un video que comparte en sus redes sociales.

Christian Nodal, de 23 años de edad, dice también que Gussy Lau se estaría "colgando" de él y reveló que recibió un premio Grammy por una canción en la que no contribuyó absolutamente en nada.Se refiere a No te contaron mal.

Nodal también se muestra decepcionado de la industria musical, ya que desde su punto de vista muchas veces no se valora el verdadero talento de los artistas.

Te recomendamos leer:

Luis Abraham Buelna Vae, nombre real de Gussy Lau, tiene ya nombre como compositor y cuenta con una larga trayectoria dentro del mundo musical, puesto que ha colaborado en temas de artistas como Calibre 50, Pepe Aguilar y Christian Nodal.