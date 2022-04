¿No hay dinero? De nuevo, Nailea Norvind vende en tianguis de CDMX (FOTO)

Nailea Norvind, la actriz de telenovelas como Quinceañera y Abrázame muy fuerte, fue captada recientemente como vendedora en un tianguis de la Ciudad de México, lo que para muchos ha dado pie a dudas de si tendrá problemas de dinero.

Sin embargo no es que la villana de telenovelas no tenga dinero o no sea requerida para dar vida a algún personaje y se vea obligada a vender en el tianguis, sino que ahora Nailea Norvind ha dedicado su tiempo y energía para su empresa, una tienda de alimentos saludables, llamada Mi alimento sagrado.

La originaria de la Ciudad de México, dio a conocer a través de sus redes sociales su visita al Bazar Resiliente, ubicado en la colonia Roma, donde ofreció un sinfin de artículos para quienes iban de compras.

En las imágenes compartidas en la red social Instagram, se puede ver a Nailea Norvind con un mandil puesto, sin una gota de maquillaje y una gran sonrisa en el rostro que brindaba a toda aquella persona que se acercaba a preguntar por sus productos orgánicos, "sin aditivos ni conservadores ni pesticidas. Directo de la tierra a tu casa con amor".

Fue en agosto de 2021 que Nailea tuvo que volverse empresaria para seguir generando ingresos para ella y su familia, luego de que se diera la emergencia sanitaria por Covid-19.

Nailea Norvind comenzó su carrera como actriz a los 6 años en teatro, a los 17 que comenzó a consolidarse dentro de la industria; era el año de 1987, el mismo en el que participó en la película "Gaby: A true story".