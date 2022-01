"No hay la menor duda de lo que escribí", Anabel Hernández responde al ataque de Andrés García

En el video en su canal de YouTube, el también productor de cine y televisión, evidentemente molesto, dijo que todo lo escrito en el libro "Emma y las otras señoras del narco", es mentira: "ahí le va un mensaje para esta pobre pende... es una especuladora, viene diciendo mentiras para lograr publicidad para no morirse de hambre, porque es lo que es, una muerta de hambre".

De acuerdo con la periodista, ganadora de premios como la Pluma de Oro de la Libertad o el Premio Nacional de Periodismo de México , Andrés García o se imaginó que ella lo relacionó económicamente con los Beltrán Leyva o alguien lo pudo mal informar, "lo invitamos a él y a toda la audiencia a que lean el libro, lo que sí está escrito y no lo que la mente de una persona se imagina".

Manifestó que lo reitera no sólo porque el testigo de los hechos lo vio, "sino porque el propio actor, después de que fue publicado el libro, dio varias entrevistas en las que decía: 'sí, es verdad'".

Sostengo cada una de las palabras y de las líneas que escribí sobre Andrés García, no hay la menor duda de lo que escribí.

En una entrevista para La Octava, Anabel Hernández respondió a las declaraciones de Andrés García , reiterando no tener ninguna duda de lo que escribió en su libro.

