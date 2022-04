“No hay lugar para el odio”: Tras ola de críticas por peso de Miss Universo 2021, organización pide alto al bullying

Comentarios de odio y bullying en redes sociales es todo lo que ha recibido Harnaaz Kaur Sandhu de 22 años de edad, la Miss Universo 2021 luego de haber subido de peso tras recibir la corona en diciembre del año pasado y que ha desatado una ola de críticas.

Harnaaz Kaur Sandhu fue representante de India durante el certámen de belleza y logró llevarse la corona de Miss Universo 2021, convirtiéndose en la tercera mujer de su país en llevarse el título después de Sushmita Sen y Lara Dutta.

Sin embargo los aplausos y halagos en redes sociales se han transformado en una ola de críticas y crueles comentarios enfocados en el aspecto de la reina de belleza, luego de que haya subido de peso desde que recibió la corona en diciembre de 2021.

El bullying incrementó ante la reciente aparición de Harnaaz Kaur Sandhu en Lakmé Fashion Week, uno de los eventos más importantes de India, en donde se le pudo ver con algunos atuendos que dejaron ver que había subido de peso y una pequeña pancita, que los internautas aseguraron se trataba de un embarazo.

Los comentarios contra su aspecto físico fueron incrementando conforme las fotografías de promoción del evento se publicaron en las plataformas de Miss Universo, ya que el cambio en su peso puede notarse de inmediato, aunque no deja de lucir como toda una reina de belleza.

El ataque hacia la Harnaaz Kaur Sandhu fue tal, que la organización de Miss Universo salió en defensa de la mujer coronada hace poco más de tres meses, donde afirmaron que en sus plataforma no había lugar para el odio ni groserías.

“La organización de Miss Universo no tolera el bullying de ningún tipo. Somos una comunidad construida para defender, alentar y elevarnos unos a otros. Aquí no hay lugar para el odio” comentó la organización en una publicación, además agregó el hashtag #StopBullying, donde pidió un alto a los mensajes desagradables.

Leer más: ¿Qué significa que Will Smith renuncie a la Academia de Las Artes y Ciencias Cinematográficas?

Entre los usuarios que exigen se le retire la corona, hay mujeres que apoyan completamente el cambio físico de la reina de belleza, asegurando que muestra la belleza de una mujer normal y que está haciendo un “gran trabajo” como Miss Universo.

“Me encantó esta nueva Miss Universo porque su cuerpo puede cambiar pero no su belleza, no su personalidad... Siempre se ve tan hermosa y eso es mucho más importante que su cuerpo. Esto es poderoso y representa también otro tipo de mujeres, no somos perfectas todo el tiempo” escribió una usuaria.