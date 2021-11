"No hay palabras para la tristeza", el cumpleaños que Octavio Ocaña ya no pudo celebrar en familia

Este 7 de noviembre no es el mismo para la familia Pérez Ocaña; el día de hoy Octavio Ocaña cumpliría 23 años de edad. Hoy no pueden darle un afectuoso abrazo, cantarle las mañanitas físicamente. Nueve días antes de su cumplir un año más de vida, el actor de la serie "Vecinos" perdió la vida tras recibir un impacto de bala en la cabeza.

Su muerte conmocionó a todo México y hoy, el día de su cumpleaños, se llevarán a cabo marchas en varias ciudades del país para exigir justicia.

A través de redes sociales familiares de Octavio Ocaña han compartido mensajes con muchos sentimientos encontrados, para conmemorar el natalicio del actor quien dio vida al personaje de "Benito Rivers". El señor Octavio Pérez, su papá, recientemente abrió una cuenta de Instagram (@octavioperezpabenito), donde dedicó estas palabras a su retoño:

Feliz cumpleaños hijo, no hay palabras para la tristeza que nos dejaste, pero Dios me ha dado y me seguirá dando fuerzas para seguir adelante por tu mamá y hermanas, te amo hijo.