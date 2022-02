"No hay persona que me haya lastimado más", Juan Rivera se sincera sobre su hermano Lupillo Rivera

Desde que la cantante estadounidense Jenni Rivera (de origen mexicano) murió en aquel trágico accidente aéreo, su familia se ha visto envuelta en varios escándalos y ante los medios de comunicación, así como en redes sociales, han mostrado las fuertes problemas entre los hermanos de la fallecida "Diva de la Banda".

El cantante Lupillo Rivera y su hermano Juan, han protagonizado varios "enfrentamientos", donde se han dicho de todo y dejando muy en claro lo fracturada que está su relación.

En su cuenta de Instagram, Juan Rivera publicó una carta dedicada a su hermano Lupillo, conocido en la industria musical como "el toro del corrido", en la que manifiesta que es mejor "querernos de lejos", pues entre ambos hay demasiado egoísmo, dolor y coraje. "Falta la humildad, perdón, gracia, sensibilidad, respeto y tantas cosas más, de ambas partes, esto no es escrito para ofender, hacer quedar mal o lastimar, es la verdad de mi corazón, es lo que vive en mi ser".

El hermano menor de Jenni Rivera compartió que desde que eran niños, su relación no ha sido la mejor. "Lupe se casó a los 18, yo tenía 12, por lo cual no hubo mucha relación en esa etapa, él tenía que cuidar a su esposa, vivía aparte y trabajaba mucho".

Juan Rivera guarda buenos recuerdos, como cuando "jugábamos a las pistolitas con los amigos del barrio" o las prácticas de beisbol con su otro hermano Pedro. "Cuando se divorció (Lupillo) la primera vez, hubo una rachita divertida, pero la verdad, al parecer, desafortunadamente, son más malos o dolorosos".

Otro buen recuerdo que atesora de Lupillo, es haberle dado uno de los mejores consejos sobre su esposa. "'Ámala, ella te dio su vida. Tus hijos, hermanos y familia te amarán por esas razones, ella te ama porque quiere', eso jamás se me olvidara".

El tío de Chiquis Rivera externó siempre haber querido una relación muy cercana con su hermano, "pero nunca se pudo". No culpa a Lupillo, pues reconoce que él también ha fallado.

Esta es la verdad de nuestra relación, solo sé, que en esta vida no hay persona que me haya lastimado, ofendido o golpeado más que Lupe.

Sobre si le guarda rencor: "no sé, hay veces que digo que no y hay veces que creo que sí. ¿Podrá ser diferente el futuro? No sé. Ahorita, lo dudo".