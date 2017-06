No hay plan de reencuentro RBD: Christian Chávez

El cantante Christian Chávez reiteró que no hay ningún plan de un posible reencuentro de RBD.



"Creo que cada uno está enfocado en otras cosas, pero bueno, uno nunca sabe, pero no hay ningún plan por lo pronto".

Gracias a @bunchoffools por la increíble chamarra #mtvmiaw @mtvla #mensfashion #menstyle Una publicación compartida de Christian Chávez (@christianchavezreal) el 3 de Jun de 2017 a la(s) 4:38 PDT





Asimismo, reveló que no tiene interés ni se le antoja ser papá.



"Eso ya está más cansado que el tema del dólar. No tengo interés en ser papá. Yo soy un tío consentidor, pero no se me antoja ser papá".

No hay nada nuevo bajo el sol, pero cuantas cosas viejas hay que no conocemos. #lookoftheday #menstyle #mensfashion #latinopower ph.. Una publicación compartida de Christian Chávez (@christianchavezreal) el 23 de May de 2017 a la(s) 9:46 PDT



En entrevista con Grupo Fórmula, respecto a que últimamente luce un cuerpo estético. Christian reveló que está haciendo mucho ejercicio y cuidando su alimentación.



"Estoy entrando al ejercicio, ahora estoy súper fitness. Cuidar las harinas, el pan y los refrescos".

Quien dice que no puedes arreglar el jardín a tu manera ! #mascalormenosropa #whynot Una publicación compartida de Christian Chávez (@christianchavezreal) el 9 de Jun de 2017 a la(s) 11:58 PDT



En cuanto a la marcha gay. Dijo que es muy bonito que se celebre la libertad y el respeto.



"Una cosa no tiene que ver con la otra. Yo creo que es muy bonito que se celebre la libertad, que se celebre el respeto que todos tenemos como sociedad porque no importa de dónde seas, tus preferencias sexuales ni tu religión. Pero yo creo que no tiene nada que ver con la parte de si te han discriminado o no. Ese ya es otro tema".