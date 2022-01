"No hay rastro de drogas ni violencia", detalles de la muerte de Bob Saget, actor de "Full House"

De acuerdo con el informe de la Oficina del Alguacil del condado de Orange, no había señales de crimen y la habitación estaba en orden , "con artículos propiedad del señor Saget en la mesa de noche, el mueble de la televisión, el armario y el baño". El actor fue encontrado boca arriba, con el brazo izquierdo sobre su pecho y el derecho sobre la cama.

Al entrar a la habitación, todas las luces estaban apagadas; el oficial Harrison encontró a Bob Saget de 65 años de edad en la cama. Al no encontrar signos vitales, pidió al despacho de seguridad del hotel llamar al 911. "Tenemos un huésped inconsciente en una habitación, no responde, sin respiración y sin pulso".

La Oficina del Alguacil del condado de Orange, detalló en un informe que el pasado domingo Bob entregaría la habitación. Sin embargo, al no poder comunicarse con él, sus familiares se pusieron en contacto con el personal de seguridad del hotel. El oficial Jody Lee Harrison fue enviado al cuarto.

El comediante de 65 años de edad estaba hospedado en el Ritz-Carlton de Orlando, Florida ; se encontraba en este lugar como parte de la gira "I don't do negative comedy tour"; el pasado fin de semana había tenidos dos grandiosas presentaciones de show.

De acuerdo con un comunicado de la Oficina del Médico Forense, replicado por varios medios como CNN: "en este momento, no hay evidencia de consumo de drogas o acción delictiva". Además, informaron que la causa de muerte de Bob Saget , está pendiente "de más estudios e investigaciones, que pueden tardar entre 10 y 12 semanas en completarse".

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

