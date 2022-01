"No inventes, si se parecen", comparan a Evaluna Montaner con Gabriela Andrade, ex novia de Camilo

En redes sociales se originó todo un revuelo por el supuesto parecido entre Evaluna Montaner y Gabriela Andrade Vélez, ex pareja sentimental de Camilo, reconocido cantante y compositor colombiano de 27 años de edad. Usuarios de estas plataformas digitales dieron a conocer sus diversas opiniones, generándose todo un debate.

Todo comenzó cuando la cuenta en TikTok @bestfav15 publicó un video en el cual, se hace una comparación entre Evaluna y la ex novia de su esposo Camilo, usando varias fotografías que han publicado en sus respectivas cuentas en Instagram, asegurando que el parecido entre ambas era evidente.

"La ex de Camilo y Evaluna se parecen", afirmó la o las personas que administran dicha cuenta en TikTok. "Y si las canciones de verdad no son para Evaluna y son para su ex", expresó un usuario de esta red social.

"No inventes, si se parece", "entonces Camilo no supera a la ex y buscó a alguien parecida", "son iguales", "o sea, él nunca superó a la ex y por eso quedó encantado con Evaluna desde el primer momento", "buscó una igualita", "ahora todo tiene sentido", "ya sabemos quién si es el verdadero amor de su vida", "es obsesión, busca iguales" y varios más, son los comentarios al respecto.

Asimismo, hubo personas quienes manifestaron que Camilo no buscó a alguien igual que su ex Gabriela Andrade Vélez, sino que las personas tienen sus gustos al momento de elegir una pareja.

"Si buscan en sus ex de todos, siempre tienen algo en común, porque son el gusto de cada quien" o "lo que pasa es que es su prototipo de mujer y sin darte cuenta, buscas personas con ciertas características.

Y mientras algunos usuarios de redes sociales hacen esta comparación, Evaluna Montaner y Camilo están a pocas semanas de convertirse en padres.

La llegada del bebé ha llenado de alegría no solo a los cantantes, sino también a sus respectivas familias. Sin importar el género llevará el nombre de Índigo, al respecto Camilo dijo anteriormente:

No es solo el nombre de un color que nos encanta, sino una presencia de luz que lleva milenios en la humanidad, además de que es un nombre sin género.

Leer más: ¡Tragedias antes de su éxito en TikTok! Dani Valle y las tres dolorosas muertes que sufrió en un mes

El orgulloso abuelo, el cantautor argentino Ricardo Montaner, tiene la certeza de que el bebé de su hija, será niña: "yo creo que es nena, pero, si es varón, igual lo voy a amar entrañablemente, a veces me gana la impaciencia".