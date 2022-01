"No la conocía personalmente", Carmen Muñoz reacciona a la supuesta enemistad con Galilea Montijo

Siempre cuando una persona de la farándula está como invitada en el programa "Hoy", o se une al elenco de los presentadores de este matutino de Televisa, surgen las especulaciones de ciertos roces con Galilea Montijo o Andrea Legarreta, conductoras estelares del show. Y ante la reciente visita de Carmen Muñoz, los rumores no se hicieron esperar.

En una charla con unos medios de comunicación, Carmen Muñoz negó tener enemistad con Galilea Montijo e incluso, contó cómo fue el recibimiento que le dio. "Solamente estuve como conductora invitada, me recibieron increíblemente, con mucha calidez, la pasé muy bien y me divertí muchísimo en 'Hoy', Gali me recibió muy bien".

Yo no la conocía personalmente, ahora tuve el gusto y muy buena relación, muy padre.

Cabe mencionar, que también se esparció el rumor de que sustituiría a Galilea Montijo en el matutino "Hoy". La esposa del actor Juan Ángel Esparza, compartió que su llegada a Televisa, es para un nuevo proyecto que será transmitido por Unicable, "más adelante les vamos a dar detalles de cuál será el concepto del programa, quién será el productor o productora. Ahí les voy informando".

Asimismo, se mostró muy entusiasmada, ya que sus ideas están siendo tomadas en cuenta: "andamos aterrizando todas las ideas, pero muy padre porque también están escuchando mucho lo que traigo en mente. Entonces, en conjunto con un gran equipo vamos a hacer este programa".

Carmen Muñoz estuvo por muchos años en TV Azteca, donde estuvo al frente de programas como "Enamorándonos" y "Al extremo". Fue en noviembre del año pasado, cuando Pati Chapoy informó en "Ventaneando", que la conductora ya no formaba parte de la empresa, tras estar varios días ausentes.

Luego de muchas especulaciones sobre su regreso a Televisa, Carmen Muñoz compartió el siguiente mensaje en sus redes sociales:

"Quiero compartir con todos ustedes, que mi ausencia de la televisión se debió a mi decisión de darme un descanso, para convivir con mi familia. En estos tiempos difíciles por los que estamos atravesando todos, considero que lo mejor es refugiarnos en familia y aprovechar cada instante".

Mencionó que durante este tiempo tuvo la fortuna de recibir diferentes propuestas laborales, sin embargo, en conjunto con su agencia Make It Prensa, "tomamos la decisión de regresar a Televisa, una empresa donde trabajé hace 16 años y la cual me ha brindado todas las facilidades, apoyo y sobre todo, tiempo".