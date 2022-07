"No la estaba pasando muy bien", Yuridia revela crisis que tuvo en su matrimonio con Matías Aranda

Los cantantes y compositores mexicanos Yuridia y Edén Muñoz, lanzaron su esperada colaboración musical titulada "Me hace tanto bien". Ante esto, llevaron a cabo un Instagram Live donde tuvieron una profunda charla, donde entre varias cosas, hablaron sobre la música que han creado juntos. Cabe recordar que el ex vocalista de Calibre 50, es el productor del nuevo álbum de la ex participante de la cuarta generación de La Academia.

Durante la conversación, Yuridia confesó haber atravesado por una crisis en su matrimonio con el también cantante Matías Aranda.

En un inicio, Yuridia tenía pensado nombrar su nuevo álbum "Ya no hay amor", haciendo referencia a cómo se encontraba su relación con Matías Aranda, quien participó en la sexta generación de La Academia.

La intérprete, de 35 años de edad y originaria de Hermosillo, Sonora, mencionó que no estaba acostumbrada a cantar temas de amor. "La neta cuando empecé a grabar este disco, yo no, no la estaba pasando muy bien en el área amorística, en ese departamento no nos estaba yendo bien".

Yuridia y Matías Aranda se conocieron hace más de 10 años.

"Me hace tanto bien", su canción a dueto con el cantautor sinaloense Edén Muñoz, trata sobre las ganas de volver a amar a una persona. Una parte de la letra dice:

¿Me encontraste o te encontré? No sé Pero quiero quedarme contigo, si eres el camino te sigo, si eres el destino te bendigo. El ejemplo vivo que Dios ha sido bueno conmigo, tanto mundo y coincidir, tanta gente y al final estás aquí, aquí conmigo para siempre.

Como su matrimonio con Matías Aranda no estaba del todo bien, Yuridia pensó que esto era una señal para grabar canciones de desamor para su nuevo álbum. Sin embargo, todo el panorama le cambió cuando Edén Muñoz le mostró "Me hace tanto bien".

"Todas las canciones que me mandaban era de desamor y yo decía: 'es una señal, porque me la estoy pasando así, no hay amor, porque no hay amor', y luego tú llegaste con esta rolita y me derretiste el corazón", le dijo Yuridia a Edén.

La historia de amor de Yuridia y Matías Aranda comenzó en el 2009. Por algunas circunstancias tuvieron que separarse, retomando su relación en el 2013. Durante unos meses en el 2015 volvieron a separarse por unas diferencias entre ambos. Para sorpresa de sus seguidores, contrajeron matrimonio en diciembre de 2019 en Tepoztlán, estado de Morelos, México. Solo los familiares y amigos más cercanos los acompañaron.