"No la quiero cerca de mi vida", el ex Garibaldi Charly López, expresa su desagrado por Ingrid Coronado

Aunque no entró en detalles sobre lo que pasó entre ellos, el cantante Charly López (ex integrante del grupo musical Garibaldi), dejó muy en claro que no le interesa tener contacto alguno con su ex esposa Ingrid Coronado, una de las conductoras del programa matutino "Venga la alegría" más recordada. "No hay relación, ni buena ni mala", expresó en una entrevista con Michelle Rubalcava.

El también empresario de 51 años de edad, manifestó que hoy en día no se lleva para nada bien con Ingrid Coronado, ex esposa del también conductor de televisión Fernando del Solar.

No hay ningún tipo de relación, ni tampoco la quiero, para que yo diga eso, debe de haber algo atrás fuerte, ni siquiera la quiero, no es lo que yo pensaba que era.

La historia de amor entre Ingrid Coronado y Charly López comenzó cuando formaron parte de Garibaldi. Contrajeron matrimonio en 1998, cuando la cantante tenía cuatro meses de embarazo; fue en el 2004 cuando se separaron, cuando su hijo Emiliano tenía seis años de edad.

Michelle Rubalcava trató de saber los motivos por los cuales el ex Garibaldi, arremetió contra Ingrid Coronado: "no la quiero cerca de mi vida, con eso te digo todo".

Unos años atrás mantenían comunicación por su hijo Emiliano, pero ahora que es mayor de edad, eso ya no es necesario, de acuerdo con Charly. "¿No hablan para nada?", le preguntó Michelle, a lo que él respondió:

"No, en lo absoluto y no tenemos que, mi hijo ya tiene 22 años, ya se maneja solo, tiene camioneta, o sea, ya no hay tema", agregando que "cuando una persona es buena, es buena, y cuando una persona es mala...".

Hace unos años Emiliano vivía con su papá Charly López, pero tras el divorcio entre su mamá Ingrid Coronado y Fernando del Solar, se fue a vivir con ella para apoyarla. "Me dice Emiliano: 'papá, dame chance de ir con mi mamá porque la siento que está sola y todo', se me hizo muy maduro de parte de Emiliano hacer eso y se fue a vivir con ella".

