"No la vuelvan a invitar", Cecilia Galliano insulta a Mariazel en el show "Me caigo de risa" (VIDEO)

"Horrible actitud de esa señora" o "ya no la inviten, no sabe jugar", son algunos de los comentarios en contra de la actriz argentina Cecilia Galliano, quien estuvo nuevamente como invitada en el exitoso programa de televisión "Me caigo de risa" en su octava temporada, conducido por Omar Pérez Reyes, mejor conocido como Faisy. Provocó la molestia del público por el insulto a Mariazel.

En una de las recientes emisiones de "Me caigo de risa", la ex esposa del actor argentino Sebastián Rulli (hoy en día pareja sentimental de Angelique Boyer), se enfrentó a la actriz y modelo española Mariazel (la rompe récords), en un concurso de baile.

Cecilia Galliano de 40 años no supo aceptar su derrota y reclamó a Faisy que Mariazel, quien forma parte de la "familia disfuncional" de "Me caigo de risa", aprovechó su estatura para hacer un paso de baile que ella, por ser más alta, no puede realizar.

La ex conductora del show "Sabadazo", manifestó su deseo de llamar "perrita" a la española, sin embargo, prefería referirse a ella como una "ojeta".

Ella está aprovechando, es una ojeta para pelear en competencia, para no decirle perrita.

Sus palabras incomodaron a Mariazel Olle Casals de 41 años de edad, sin embargo, trató de mantener una sonrisa ante las cámaras. "Cómo cae mal Cecilia, debería entender que solo es un juego y faltar al respeto solo muestra su falta de educación y madurez", expresó un usuario de Instagram.

Asimismo, muchos fans de este show de televisión (basado en el programa francés Vendredi tout est permis), pidieron ya no volver a invitar a Cecilia Galliano, usando el hashtag #FueraCecilia.

"Por favor ya no inviten a esa mujer, la verdad por ser invitada no tiene derecho de tratar así a las personas, me sentí incómodo por Mariazel, a la Galeano le falta aprender sobre el respeto y la clase, nadie la pide de invitada y aun así la invitan", es otro de los reclamos a la producción de "Me caigo de risa", por parte del público.

"Nadie la quiere, ya dejen de invitar a esa mujer", externó otra usuaria de redes sociales. "Cero empática, cero educada, cero amable, cero divertida, cero cómica. Entiendan, lean y escuchen a su público".

Hasta el momento Cecilia Galliano o Mariazel han comentado algo al respecto. De acuerdo con usuarios de redes sociales, hasta Faisy se mostró un tanto incómodo con lo sucedido, buscando la manera de terminar con la tensión del momento.