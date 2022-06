"No le creo", Mhoni Vidente insinúa que Mafe Walker es una FARSANTE

"Y que realmente ya no hay un lenguaje como tal entre ellos. Ahí te das cuenta que fue un momento que de esta señorita que a lo mejor ella siente, es su fe en ese sentido. Pero yo creo que es algo que se hizo viral y que no salió de allí", finalizó Mhoni.

Mhoni Vidente aseguró ante sus seguidores que entre extraterrestres ya no existe un lenguaje entre ellos, por lo que el idioma que habla la médium colombiana son sólo sensaciones que ella llega a percibir.

"Hablemos de esta señorita [Mafe Walker] que dice que habla con los extraterrestres y que es un canal. La señorita que es de Colombia, a ella yo no le creo. Los extraterrestres sí existen, pero ya evolucionaron tanto que no necesitan hablarte, telepáticamente ya pueden saber lo que están haciendo y cómo manejar la mente", destacó la vidente.

La querida pitonisa cubana, Mhoni Vidente , decidió referirse al tema y se fue en contra de Walker , alegando que los alienígenas no requieren de un idioma hablado como el de los humanos para comunicarse, ya que lo hacen telepáticamente.

Gilberto Coronel Periodista Web

