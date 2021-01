¿No le entendiste? Te explicamos el final de la serie danesa "Equinox", la nueva "Dark"

Por sí no le entendiste o ni siquiera la has visto pero te gusta estarte autoespoileando, aquí te vamos a explicar el final de la serie original de Netflix "Equinox", la cual muchos han tenido a bien bautizarla como la nueva "Dark", debido a que algunos seguidores de la serie que sorprendió durante el 2020 comparan los recursos del espacio tiempo de la danesa con la alemana. Si te interesa o te causa curiosidad, lee esta nota hasta su final.

Equinox es una serie danesa del género fantástico estrenada en la popular plataforma de Netflix el pasado 30 de diciembre, creada y dirigida por Tea Lindenburg y basada en el podcast "Equinox 1985", mismo que lideraría las listas de reproducción de Apple en Dinamarca.

Por su juego de saltos en el tiempo, muchos llaman a "Equinox" la nueva "Dark"/ Fuente: captura de pantalla

En síntesis, "Equinox" trata sobre una joven llamada Astrid (Danica Curcic) quien vive atormentada luego de la misteriosa desaparición de su hermana Ida (Karoline Hamm) junto a sus compañeros de grupo hace 21 años, de ahí que la joven danesa decida emprender una investigación que más tarde que temprano la llevará a descubrir la verdad.

El thriller se encuentra ambientado en la Dinamarca de la actualidad, pero al mismo tiempo se echa mano de una serie de flashback para regresar a sucesos ocurridos en 1999 que servirán para ir descifrando el enigma que asecha a Astrid (año en el que desapareció la hermana de la protagonista).

Como todas las películas y series que juegan con la mente de sus espectadores, muchos que vieron Equinox, aunque pusieron todo su empeño por comprender qué fue lo que realmente pasó en el último capitulo de esta primer temporada, lo cierto es que en el aire quedaron dudas al respecto, puesto que el programa te deja con esa sensación de que o se te pasó algo, hay algo que no estás entendiendo o simplemente la creadora está divirtiéndose contigo.

En fin, sean peras o sean manzanas, nosotros nos encargamos de escudriñar a fondo y de principio a fin el último capítulo de Equinox para dar una explicación al final de su primera temporada.

Bueno, empecemos desde el principio (con todo lo redundante que eso pueda parecer). El primer capítulo del thriller se desarrolla en un lejano 1999 y muestra como Ida la hermana de Astrid junto a su grupo de compañeros de clase están preparándose para su viaje de graduación, del cual jamás volverían. Después de ello, 21 años más tarde, se presenta a los espectadores a Astrid quien al momento del trágico hecho tenía 9 años y ahora ya es una mujer adulta de 30 años.

La protagonista se comienza a obsesionar con la desaparición de su hermana, por lo cual todo el tiempo se le ve reflexionando e investigando sobre ello. Preocupada por sus actitudes sus padres deciden llevarla a una sala psiquiátrica, en donde, paradójicamente, le ayudarían a desvelar el enigma al pasar los días.

Pues bien, para poder entender a cabalidad el final de Equinox, primeramente nos tenemos que remitir a la mitología que hay detrás de esta producción: el folclore de Ostara. A pesar de que este tiene diferentes narrativas, sus raíces alemanas y danesas lo vinculan con el nacimiento de nada más y nada menos el Conejo de Pascua.

Como en todas las mitologías, Ostara, la Diosa de la Primavera, misma que es una mujer 100% humana, se enamora perdidamente del Rey Liebre durante el equinoccio (momento del año en el que el Sol está situado en el plano del ecuador celeste), sentimientos que fueron correspondidos por el monarca.

No obstante, debido a su biología, se vieron en la necesidad de cortar sus relaciones. Aunque ya nunca más se vieron, Ostara siguió sintiendo la presencia del Rey Libre en todas partes descubriendo huevos en los lugares en los que habían pasado tiempo juntos

Ahora te estarás preguntando ¿Qué tiene que ver la relación de Otara y el Rey Liebre con el final de Equinox? Bueno, si viste la serie recordarás que desde muy temprano el relato fue presentado en la serie, ya que el padre de Astrid se lo cuenta como un cuento antes de dormir, confesándole que es su relato preferido.

Lo que se presenta como un simple cuento fantasioso es más bien la clave para resolver el final del misterio y, por ende, del último capítulo, ya que funciona a modo de premonición. En pocas palabras, Ida es Ostara (la Diosa de la Primavera), así como también lo es Astrid. Lene, la que ambas pensaban que era su verdadera madre, en realidad es estéril, por lo que nunca pudo embarazarse, ante esta situación ella hizo una especie de contrato con el Rey Liebre, que en este caso es Henrik, quien le dio a Ida en el pasado.

El trato que Lene y Henrik acordaron especificaba que Ida le sería regresada cuando esta cumpliera los 18 años. No obstante, todo el plan de Lene de que Ida se embarazara y entregar a su hijo en lugar de a Ida se arruinó cuando Ida perdió al bebé al tener un aborto, motivo por el que "el Rey Liebre" se enfurecería, lo que llevaría a secuestrar a Ida junto a sus compañeros hasta que se cumpliera el trato.

Una vez que Astrid regresa a donde Henrik y se reúnen los tres, los jóvenes secuestrados son puestos en libertad, puesto que el deseo del Rey Liebre de unirse una vez más con Ostara se ve hecho realidad. Sin embargo, en vez de volver al mundo como el nuestro, Ida y Astrid deciden quedarse con el Rey Liebre en "otro reino" muy distinto al que conocemos.

Para poder que entiendas de mejor forma, no solo el final, sino toda la historia debes hacer un trato con tu propio mundo y acordar que todos los sucesos son sobrenaturales, por lo que todo lo que suceda en la historia tiene su propia lógica y es posible gracias a la fantasía que lo enuncia. Es por ello que se puede entender que el matrimonio de Lene y Dennis al ver que no podía tener hijos propios, la mujer decidiera invocar al Rey Liebre para poder tener a un descendiente, pero advirtiendo que el fruto le sería devuelto cuando cumpliera 18 años.

Lene es sobreprotectora con Ida porque sabe lo que pasará cuando esta cumpla los 18 años de edad, pero una vez que la joven queda embarazada, Lene hace un cambio en el trato y en lugar de Ida planea dar al bebé de esta. No obstante, Ida tiene un aborto sin que Lene se entere, de ahí que cambie el curso de lo acordado. A raíz de ello es que Henrik (el Rey Liebre) hace que el caminó en el que Ida viajaba junto a sus compañeros se estrelle para poder llevárselos en este (excepto a tres de ellos) y secuestrarlos en una cueva con niebla naranja que no es de este mundo en la que no envejecen ni tienen movimiento, misma que sería la causa de las pesadillas de Astrid.