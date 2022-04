¿No le gustó? Florinda Meza habla sobre VIDEO de Eugenio Derbez y "El Chavo del 8"

México. Eugenio Derbez ha compartido en sus redes sociales publicidad respecto a "El Chavo del 8" y ahora Florinda Meza reacciona a ella, además muestra su descontento luego de verse señalada como la persona que limita el contenido de Roberto Gómez Bolaños.

En varios portales de noticias se comparte que Florinda Meza fue abordada por medios de comunicación en CDMX y la cuestionaron sobre qué opina de que Eugenio Derbez ha aludido a su difunto esposo Roberto Gómez Bolaños, intérprete de personajes como "El Chavo del 8".

“Sí, está muy bonito, me encantó. Está muy bien hecho. No siempre se le ha dado la calidad que Roberto hubiera exigido, pero en el caso de este promocional estuvo muy bien”, dijo Meza, quien es originaria de Juchipila, Zacatecas, México.

Florinda Meza, de 73 años de edad, también lamenta que la señalen como la persona "culpable" de que los programas de Chespirito ya no salgan en la televisión: “Me entristeció mucho que dijeran eso, es injusto y cruel, yo no tuve nada que ver en nada de eso. Me da mucha tristeza, pero seguramente ese rumor lo sacó alguien que no me quiere."

Días atrás, Eugenio Derbez causó controversia en redes sociales porque publicó imágenes junto a un intérprete de "El Chavo del 8", y muchos supusieron que él produciría la serie de "Chespirito" (don Roberto Gómez Bolaños), o que el actor con quien aparecía él sería el protagonista de la misma.

Pero no fue ninguna de las dos situaciones, sino que se trató de un anuncio publicitario para una plataforma de televisión de paga con presencia en México y el actor Juan Frese es quien salía caracterizado como "El Chavo del 8".

Respecto a Florinda Meza, ella es actriz, guionista, escritora, directora, productora, cantante y locutora mexicana, famosa por interpretar al personaje de Doña Florinda en la serie mexicana "El Chavo del 8" , también a "La Chimoltrufia" y a "La Popis".