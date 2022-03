Estados Unidos.- Si se habla sobre una de las figuras más importantes en todo el mundo no se puede evitar recordar a Salma Hayek, la actriz mexicana que logró un gran éxito en Hollywood, pero que no ha perdido el piso como muchas otras.

Cada vez que tiene la ocasión, la actriz nacida en Coatzacoalcos, Veracruz, un 2 de septiembre de 1966, siempre busca mantenerse en contacto cercano con sus seguidores y deja en claro que es una mujer humilde, a pesar de tener una millonaria fortuna por su éxito en el mundo del espectáculo estadounidense.

Por ello, cada que tiene la oportunidad, Salma comparte su día a día y en esta ocasión sorprendió al dejar al descubierto su rutina para cualquier evento, evidenciando cómo se prepara para los días en que todas las miradas estarán sobre ella.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram en donde destapó parte de su rutina. En la publicación se incluyó una fotografía en la que se le aprecia siendo muy bien atendida, mientras una mujer la peina, otra le hace manicure y otra pedicure.

¡No lo creerás! Así se consiente Salma Hayek antes de cualquier gran evento

Dejando de lado del glamour, Salma Hayek de deja ver en ropa cómoda, sin maquillaje y sin estar arreglada, mientras se fuma un cigarro de tabaco y conversa con sus trabajadores, la actriz también parece llevar algún tipo de tratamiento facial, probablemente para cuidar su piel antes de maquillarse.

Y es que Salma se lo tiene muy bien merecido gracias a su arduo trabajo en el mundo del espectáculo, motivo por el que puede ser tratada como una diosa si lo desea, tal y como en esta ocasión lo evidenció.

Un detalle que a muchos tomó por sorpresa y no tomaron de la mejor manera fue que fuma, pues comenzaron a comentarle los efectos que el cigarro tiene en la salud y el impacto que tiene en todos los aspectos.

"No sabía que fumaba", "Salma no fumes, es malo para la salud", "Cuida tus pulmones salma", se lee entre comentarios. Al respecto, Salma Hayek no hizo ningún comentario.

