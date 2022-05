"No lo creyó capaz de engañarla", la crisis de Arath de la Torre y Susy Lu; ella piensa en el divorcio

Dijo ser "un hombre de trabajo, no de escándalos" y que descalificaba "categóricamente la información" que se manejaba sobre él. "Yo soy un caballero y mis abogados ya están al tanto de esta situación, quiero decirles que toda la información siempre la tendrán de mi voz en mi casa, en 'Hoy', dando la cara siempre".

Hasta el momento, Arath de la Torre no ha comentado nada sobre estos nuevos rumores sobre su matrimonio. Anteriormente, durante una de las transmisiones de "Hoy", habló sobre el supuesto acoso a su ex novia.

Susy Lu estaría muy afectada por la supuesta infidelidad de su esposo Arath de la Torre , incluso, está pensando en el divorcio . "Esperemos que no lleguen al divorcio, nunca está padre que una familia se desintegre, eso es triste, pero su esposa tiene mucha dignidad y le perdió toda la confianza, así que lo veo difícil".

"Le dijo que no la quiere perder y que nunca lo hizo para hacerle ningún daño. Arath nunca se imaginó que esto se saliera de control, le ganó la emoción de volver a ver a Andrea, y ahora la está pasando muy mal, se arrepiente de haber hecho tanta pend....".

De acuerdo con la reciente edición de TVNotas, Arath de la Torre y Susy Lu estarían atravesando por una fuerte crisis de pareja . "Ella se enfureció, le armó tremendo escándalo, le dijo que de qué se trataba, que había llegado demasiado lejos, le dolió mucho que Arath le hiciera eso, ya sabía que él era un ojo alegre, no lo creyó capaz de engañarla, le pegó muy fuerte", contó un supuesto amigo cercano a la pareja a esta revista de espectáculos.

Supuestamente, Arath de la Torre , de 47 años de edad y originario de Cancún, Quintana Roo, estuvo acosando a su ex Andrea Rodríguez con la intensión de reconquistarla , pese a ser un hombre casado . Cabe mencionar que el actor tiene 15 años de matrimonio con Susy Lu, madre de sus tres hijos .

Hace unos meses surgió el rumor de que el actor mexicano Arath de la Torre , quien actualmente forma parte del elenco de conductores del programa "Hoy", salió de la obra de teatro "El Tenorio Cómico", por el supuesto acoso a la coreógrafa Andrea Rodríguez , s u ex pareja sentimental y prometida del también actor Julio Alegría.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.