"No lo extraño": Esto es lo que opina Johnny Depp de su famoso personaje de Piratas del Caribe

Uno de los personajes más recordados de la carrera de Johnny Depp, sin dudas, es aquel que hizo para ‘Piratas del Caribe’ de Disney, el famoso Jack Sparrow.

Recientemente, Johnny Depp, conocido por su coloridos y extravantes personajes, siendo Jack Sparrow uno de ellos, señaló que este en particular es uno que no extraña, y que no piensa que alguna vez vaya a extrañar.

Pero lo dicho por el actor no es lo que algunos creen, pues Johnny Depp aseguró que esto es porque Jack Sparrow guarda un lugar muy importante en su corazón, y que siempre lo lleva con él.

Johnny Depp recientemente se encontró de viaje en España para la presentación de su última película ‘El fotógrafo de Minamata’, por lo que acudió a una rueda de prensa para responder preguntas referentes a esta cinta.

Sin embargo, con una carrera tan extensa y llena de tantos personajes muy queridos por el público, sería muy difícil dejar de lado las preguntas acerca de sus trabajos anteriores.

Uno de ellos es precisamente el capitán Jack Sparrow de la película ‘Piratas del Caribe’, que aunque Disney no ha permitido al actor volver a interpretarlo en el regreso de la saga de películas debido a sus escándalos en los que su ex esposa Amber Heard también está involucrada, sigue siendo uno de los favoritos del público.

Sobre eso mismo, la pregunta fue en torno a si extrañará actuar en el papel ahora que ya no lo veremos en películas, a lo que respondió con un rotundo no, aunque no por los motivos que muchos imaginarían.

“No, no lo extraño, porque lo tengo todos los días. Siempre lo llevo conmigo, viajo con el Capitán Jack en mi maleta. Pertenezco a Jack Sparrow y él me es fiel a mí”, dijo.

Recordemos que en distintas ocasiones, antes de anunciarse el regreso de ‘Piratas del Caribe’, Johnny Depp se ha caracterizado como él para sorprender a sus fanáticos.

Destaca aquella ocasión en que el actor se puso el sombrero y las botas de Jack Sparrow para acudir y convivir con niños internados en un hospital de Vancouver, Canadá.

