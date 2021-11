"No lo puedo apoyar", Yahir sobre el deseo de su hijo Tristán, quiere ser actor de películas para adultos

El cantante Yahir, quien formó parte de la primera generación de La Academia, se mostró muy preocupado por la recaída que su hijo mayor Tristán Otton Fierro tuvo en sus adicciones y además, expresó no estar para nada de acuerdo con las intensiones de su primogénito, con respecto a ser actor de películas para adultos.

El también actor de telenovelas y teatro musical, externó en una entrevista para el programa "Hoy", estar viviendo una pesadilla ante la situación de Tristán. "Tenemos muchísimo tiempo en una guerra contra las adicciones", señalando que actualmente su hijo está en "una recaída muy fuerte", luego de haber estado en varios centros de rehabilitación.

Es muy triste enterarme de que ese problema de adicción lo está llevando a hacer cosas tan fuertes.

Anteriormente el hijo de Yahir tuvo entrevista para TVNotas, donde habló sobre su lucha contra las adicciones, confesó ser bisexual, tener una pareja sentimental con quien grabó un video íntimo y quería "ser estrella porno".

Contó que a los 19 años de edad se dio cuenta de que "varios hombres me llamaban la atención", tuvo su primera relación sexual, "me agradó y dije: 'también se siente bien padre', soy bisexual y me amo como soy".

Ante las cámaras del matutino "Hoy", Yahir dejó muy en claro no tener problema alguno con el hecho de que su hijo sea bisexual, pero si lo cuestiona por la manera como lo expuso.

"No tiene filtros, se deja ir absolutamente con todo y me pide a mí que yo sea su cómplice en la cuestión de la adicción y yo no puedo apoyarlo en eso".

Asimismo el cantautor de 42 años de edad y originario de Hermosillo, Sonora, manifestó que no podía apoyar a Tristán con "las ideas de ser un actor porno ni con las ideas de seguirse drogando".

Su hijo tendrá su apoyo siempre y cuando quiera rehabilitarse, cuenta "con todo mi amor, con todo mi apoyo, siempre lo ha tenido", sin embargo, ante todo esto Yahir está convencido de que Tristán "necesita trabajar, nunca ha tenido un trabajo".

En la entrevista para TVNotas, Tristán le pidió a su papá apoyarlo en todas las decisiones que tomara, quería soltar "las cosas que me vienen amarrando desde niño" y "dejar de ser el hijo de un famoso y hacer lo que quiero, al espectáculo y al rock and roll".