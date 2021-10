"No lo sé, puede ser" ¿Angélica Rivera ya superó a Peña Nieto y tiene nueva relación amorosa?

Mientras muchas personas esperan el regreso de la actriz Angélica Rivera a la televisión, ha surgido una nueva interrogante con respecto a su vida privada: ¿está en una nueva relación amorosa? Desde que terminó el sexenio de su ex esposo, el ex Presidente de México Enrique Peña Nieto, "La Gaviota" ha mantenido un perfil bajo, siendo sus hijas quienes han compartido algunos detalles de su vida lejos de la controvertida Familia Presidencial.

En una entrevista para el programa "El colador" de la cadena Telemundo, la actriz Sofía Castro fue cuestionada sobre si su mamá Angélica Rivera, estaba en una relación sentimental. "No lo sé, puede ser", expresó.

Acto seguido, la ex hijastra de Peña Nieto negó que su progenitora tuviera algún romance, trató de desviar la pregunta y se limitó a mandarle un saludo: "nos está viendo mi mamá, así que mamá, te amo. Pero no (no está en una relación)".

Recordemos que Sofía Castro, es una de las tres hijas que Angélica Rivera tuvo con el productor de televisión José Alberto "El Güero" Castro (hermano de la actriz Verónica Castro, mamá del cantante Cristian Castro, fruto de la relación que tuvo con el comediante Manuel "El loco" Valdés).

En febrero de 2019, la actriz de telenovelas Angélica Rivera dio a conocer su separación de Enrique Peña Nieto, dos meses después de haber terminado su sexenio. Ante esto, los rumores de que se matrimonio era un arreglo, cobraron mayor fuerza.

El último mensaje amoroso de Peña Nieto a Angélica Rivera en sus redes sociales.

Así lo informó la actriz a través de Instagram: "lamento profundamente esta situación tan dolorosa para mí y para nuestros hijos. Por tal motivo he tomado la decisión de divorciarme, a mi esposo, siempre le entregué con amor mi tiempo y esfuerzo para cumplir como esposa, compañera y madre".

En abril de ese mismo año, Peña Nieto informó en sus redes sociales que su divorcio de Angélica Rivera era oficial.

Quiero agradecer a Angélica por haber sido mi compañera, esposa y amiga a lo largo de más de 10 años. Hoy ha concluido legalmente nuestro matrimonio, deseo que le vaya bien siempre.

Actualmente el ex Presidente de México, tiene un noviazgo con la joven modelo Tania Ruiz Eichelmann.

